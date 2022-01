Software: El Asistente de Google acepta la orden 'stop' sin necesidad del comando inicial para detener una acción

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

El Asistente de Google permitirá omitir el comando 'Ok,Google' para pausar un altavoz inteligente, como puede ser Google Nest Mini, mediante la orden rápida 'Stop' (detener).

La compañía ha anunciado a través de Twitter que el Asistente entenderá una orden con una única palabra, con el objetivo de simplificar el proceso y facilitar la comunicación entre este y el usuario.

Hasta ahora, solo era posible activar la escucha del Asistente para ponerlo alerta y poder realizar una determinada petición con la pronunciación del comando 'Ok, Google' o 'Hey Google'.

Con la novedad, solo hará falta decir 'detener' o 'parar' para pausar una alarma o un contenido, como una canción o un vídeo, que se esté reproduciendo en dicho momento en un dispositivo compatible, ya sea una tableta, un 'smartphone' o una televisión.

Google lleva un tiempo trabajando en una opción que permita a los usuarios dar órdenes sin tener que incluir antes la llamada al asistente para minimizar el tiempo empleado en solicitar algo.

Esta función, incluida en Android 12, se podrá llevar a cabo con las llamadas 'frases rápidas', en las que se incluyen las órdenes más habituales, como apagar las luces o las alarmas.

?? Helpful new Google Assistant feature alert! Want your smart display or speaker to stop talking? Just say “stop” ? no #HeyGoogle needed.

Puedes leer nuestra sección de tecnología para leer más noticias de tu sección favorita.

Además, si aún no recibes las alertas de noticias de última hora en tu móvil y quieres conocer la información antes que nadie, puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS (iPhone) y Android. Toda la información actualizada de forma constante en la web del diario, así como en las redes sociales del mismo: Facebook, Twitter e Instagram.