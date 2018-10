Lara Croft afrontará nuevos desafíos en un entorno hostil para detener un apocalipsis maya. Acción trepidante, conflictos y desafíos le esperan a Lara Croft en uno de los juegos más emocionantes de la saga. La saga ha superado los 66 millones de unidades vendidas en todo el mundo.

Lara Croft, más de dos décadas siendo un icono mundial. Vive el momento más crucial de la vida de Lara Croft, en el que se convierte en saqueadora de tumbas. En Shadow of the Tomb Raider, Lara debe dominar una selva mortal, superar tumbas aterradoras y perseverar en su hora más aciaga. Mientras trata de detener un apocalipsis maya, Lara terminará por convertirse en la saqueadora de tumbas que está destinada a ser.

Lara Croft muestra su versión más madura y oscura en este análisis de Shadow of the Tomb Raider para PS4, Xbox One y PC, una aventura que nos lleva al Amazonas para cerrar la trilogía que inició Crystal Dynamics en 2013.

Shadow of the Tomb Raider comienza exactamente en el punto en que terminaba Rise of the Tomb Raider (el juego de 2015). Lara Croft y Jonah Maiava abandonan Siberia y emprenden la búsqueda de la Trinidad en Cozumel, Mexico.

Supervivencia

Sobrevive en el lugar más mortal de la Tierra: domina un entorno selvático inclemente para no perecer. Explora entornos subacuáticos llenos de cavidades y profundos sistemas de túneles.

Mimetízate

Sé uno con la selva: en inferioridad numérica y mal equipada, Lara debe aprovechar la selva en su favor. Ataca por sorpresa y desaparece como un jaguar, camúflate en el barro y desata el pánico entre los enemigos para sembrar el caos.

Aterradoras tumbas

Descubre tumbas oscuras y despiadadas: estas son más aterradoras que nunca, pues se requieren técnicas avanzadas de exploración para llegar a ellas y, una vez te encuentres en su interior, verás que están repletas de puzles mortales.

Descubre la verdad oculta

Desentierra la historia viva: descubre la Ciudad Oculta y explora la mayor instalación jamás vista en un juego de Tomb Raider.

La Música

La serie Tomb Raider® es muy conocida por contar con un diseño de sonido y una música que han marcado el género. El último título de la serie, Shadow of the Tomb Raider™, no podía ser menos, y Eidos-Montréal™ ha reunido a un equipo musical único para conseguir que este sea uno de los juegos más emocionantes de la saga.

Icono Mundial

Lara Croft®lleva siendo un icono mundial moderno durante dos décadas. La última entrega de la célebre serie de videojuegos, Rise of the Tomb Raider ha recibido más de 100 nominaciones y premios y es uno de los juegos mejor valorados. Todo esto convierte una vez más a TOMB RAIDER en un referente para la acción y la aventura

La Saga Tomb Raider

La serie TOMB RAIDER ha vendido más de 67 millones de copias en todo el mundo. El juego original inspiró una de las adaptaciones cinematográficas de más éxito de la historia, y el renacer de 2013 originó un nuevo éxito con una película que recrea su seña de identidad de estilo de juego de acción y supervivencia.

Se ha lanzado a la venta 14 de septiembre de 2018 para Xbox One, incluyendo Xbox One X, PlayStation®4 y PC Windows / Steam®.