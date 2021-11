Medios sociales: Twitter crea un equipo dedicado a las criptomonedas y el blockchain

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter prepara un nuevo equipo centrado en las criptodivisas y la tecnología 'blockchain' con el que espera avanzar en tecnologías descentralizadas que permitan a los creadores gestionar sus bienes virtuales e introduzcan nuevas formas de entender la comunidad, la identidad y la propiedad.

El nuevo equipo de cripto de Twitter trabajará junto con el proyecto de red social descentralizada Bluesky, que se inspira en bitcoin y en lo que esta criptodivisa significa: una tecnología que no está controlada ni influenciada por un solo individuo o entidad, basado además en la transparencia y la responsabilidad, y del que Twitter será un cliente.

Además de ayudar a dar forma a este proyecto, profundizará en la idea de que las criptomonedas pueden ayudar a ampliar los límites de lo que es posible con conceptos como la identidad, la comunidad y la propiedad.

Actualmente, Twitter ya permite pagos directos a creadores con bitcoin y trabaja en un nuevo apartado en el perfil del usuario donde pueda mostrar sus obras NFT (siglas de token no fungible). Aparte, la compañía también pensará en la manera en que puede ayudar a la comunidad de creadores a gestionar sus bienes y monedas digitales con aplicaciones descentralizadas.

I'm thrilled to share that I've joined Twitter, to lead a new team focused on crypto, blockchains, and other decentralized technologies_including and going beyond cryptocurrencies.? pic.twitter.com/HaP0k5hUOq ? Tess Rinearson (@_tessr) November 10, 2021

"Twitter Crypto respaldará todo este trabajo y servirá como un 'centro de excelencia' para todo lo relacionado con 'blockchain' en Twitter", ha afirmado Tess Rinearson, la ingeniera de 'software' que estará al frente de este nuevo equipo de trabajo, como ha confirmado a través de la red social.

La nueva directiva ha informado que este equipo será como la tecnología cripto, "distribuido y transcultural". Y que entre sus preocupaciones está la relación de esta tecnología con el medio ambiente, en tanto que asegura haber dedicado los dos últimos años a trabajar en algoritmos de consenso –un mecanismo dentro de una red de blockchain que establece un acuerdo sobre un registro, siendo este el acuerdo válido para todos los nodos– energéticamente eficientes.

