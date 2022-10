Medios sociales: Twitter anuncia nuevos iconos para transmitir una experiencia más cohesionada en la red social

Las últimas noticias sobre tecnología con COPE Internet, redes sociales, móviles, gadgets, software, seguridad.

Twitter ha presentado el cambio de imagen que prepara para los iconos en la red social, con el que espera transmitir una experiencia más homogénea y cohesionada tanto en la web como en las aplicaciones para iOS y Android.

La compañía tecnológica busca implementar "un conjunto cohesivo de iconos" que siga al lenguaje de diseño visual introducido en agosto, y que se base en una serie de principios que hagan que sean directos y comprensibles a nivel global.

Los nuevos iconos muestran líneas más gruesas y diseños simplificados y más angulares, como ha mostrado Twitter. Para la compañía tienen "una forma y un estilo audaces, pero aún así identificables y un poco descarados".

El nuevo diseño de los iconos se implementará en todas las versiones de la red social, tanto en web como en las aplicaciones móviles para iOS y Android, en los próximos días, como confirmó un portavoz a The Verge.

Good is good but better is better.That's why we're introducing our brand new icons.Let's talk. ? pic.twitter.com/xmkaQr5zkQ

