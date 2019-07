Así se activa la audiodescripción para invidentes en las fotos de Twitter

Twitter ha evolucionado, finalmente los perfiles empiezan a mostrar el nuevo diseño y tienen nuevas características. Una de las que no han llamado la atención pero está ahí y merece ser reconocida es la capacidad de describir imágenes para personas con problemas de visión. De hecho ya hay personas invidentes que agradecen la funcionalidad:

“Me encanta y emociona ver que cada vez más de vosotros añadís la descripción de las fotos en Twitter Recordad que lo podéis activar en Configuración, Accesibilidad. No cuesta nada y las personas ciegas lo agradecemos mucho. Una cosa: recordad que no basta con tenerlo activado. Twitter no añade la descripción automáticamente, si no que tenéis que ponerla vosotros manualmente. Madre mía, acabo de ver la difusión que lleva el tweet sobre la descripción de las fotos. Sois maravillosos. Para quienes preguntáis cómo leemos la descripción, la persona ciega debe tener activado en el teléfono un lector de pantalla que lee la información mediante un sintetizador de voz que verbaliza el texto. Así escuchamos la descripción que vosotros introducis en la foto. Gracias por compartirlo y gracias a quienes ya lo habéis activado y estáis describiendo las fotos que compartís”.

La propia red social explica su finalidad: “Cuando twitteas fotos a través de la aplicación de Twitter para iOS o Android, o en twitter.com, tienes la opción de escribir una descripción de las imágenes a fin de que las personas con deficiencias visuales puedan acceder al contenido”.

¿Cómo se hace? Como ha dicho dicho usuario, es extremadamente fácil:

- Haz clic en el icono más y selecciona Configuración y privacidad en el menú desplegable (o pulsa la tecla "g" rápidamente, seguida de la tecla "s").

- Haz clic en Accesibilidad en la lista de opciones de configuración.

- Busca la casilla de verificación Escribir descripciones de imágenes.

- Marca la casilla para activar o desactivar la configuración.

Y ahora explicamos cómo agregar descripciones de imágenes en Tweets en twitter.com

- Haz clic en el botón para publicar un Tweet o presiona la tecla "n" para usar el atajo del teclado.

- Adjunta tu(s) foto(s). Para insertar texto descriptivo, haz clic en Agregar descripción.

- Escribe la descripción de la imagen y haz clic en el botón Listo. Para editar la descripción, vuelve a abrir el cuadro de diálogo Agregar descripción antes de publicar el Tweet.

- Puedes agregar una descripción a cada imagen en un Tweet.

Es importante saber que no se pueden agregar descripciones a archivos GIF o vídeos.

Para dispositivos móviles el funcionamiento es igual de sencillo:

- Seleccionamos el perfil que queramos

- Damos a “Configuración y privacidad”

- Vamos a “General” y seleccionamos “Accesibilidad”

- Activamos “Crear descripciones de imágenes”