AMD FSR 3.1 mejora la estabilidad temporal de los juegos, conserva los detalles y reduce las imágenes fantasma

MADRID, 21 (Portaltic/EP)

AMD ha presentado la nueva iteración de la tecnología de escalado y generación de fotogramas de código abierto FidelityFX Super Resolution, que introduce mejoras en la calidad visual y permite su funcionamiento con otras soluciones de conversión ascendente.

FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1 ofrece una serie de actualizaciones clave, que AMD ha compartido en el marco de Game Developers Conference, en el que también ha destacado el éxito de la versión actualmente disponible, FSR 3, integrada en títulos como Avatar Frontiers of Pandora, Like a Dragon: Infinite Wealth, Starfield, The Thaumaturge y otros.

La nueva versión mejora la calidad visual en determinadas situaciones, ofreciendo una mayor estabilidad temporal (reducción del parpadeo y el efecto de reflejo o 'shimmering'), conservando mejor los detalles y reduciendo las imágenes fantasma.

La firma tecnológica también ha destacado que FSR 3.1 puede funcionar con otras soluciones de conversión ascendente para la generación de fotogramas, y que tiene soporte para Vulkan y Xbox Game Development kits.

Asimismo, la nueva API de FidelityFX facilita la depuración a los desarrolladores y ofrece compatibilidad con futuras versiones de esta tecnología, como informa en una nota de prensa.

AMD también ha lanzado el 'software' Adrenalin Edition 24.3.1, que ofrece soporte para Dragon's Dogma 2, Horizon Forbidden West Complete Edition y Outpost: Infinity Siege, además de soporte ampliado y mejorado de HYPR-RX para Dragon's Dogma 2, Diablo IV, Ghostrunner 2 y Suicide Squad: Kill the Justice League.

Cuando se activa AMD HYPR-RX en un juego HYPR-Tuned, si el juego lo admite, se activarán automáticamente AMD RSR o FSR , además de funcionar AMD Radeon Anti-Lag y AMD Radeon Boost para proporcionar un aumento adicional del rendimiento y reducir la latencia.