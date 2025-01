¿En qué punto está la implantación del 5G en España? Los expertos consultados por COPE hablan de dos velocidades en la puesta en marcha de esta tecnología que ofrece mayores velocidades de carga y descarga y conexiones más fiables. La cobertura del 5G está por encima del 90 por ciento del territorio y se han cambiado los accesos y antenas, pero, como el resto de la Unión Europea, aún tenemos pendiente la transformación de las infraestructuras, lo que exige una inversión millonaria.

“La parte de acceso se ha cambiado en gran parte, lo que es un gran paso adelante y ahora hay que cambiar la parte troncal, los equipos de las instalaciones de los operadores de telecomunicaciones. Son muy caros y por eso no se pueden reemplazar de un día para otro. En algunos países como China ya están cambiando esa parte troncal y en Estados Unidos están más o menos como en Europa. España está donde tiene que estar, que es donde están nuestros vecinos”, explica en COPE Albert Banchs, director del Instituto Imdea Networks.

Hasta que no estén funcionando los nuevos sistemas y, según este catedrático en Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III, esta tecnología no podrá desplegar todo su potencial, sus plenas capacidades “veremos algunas ventajas pero no todas”.

“En Europa estamos en una transición del 4G al 5G y está siendo un proceso que pensábamos que sería más rápido y que es que todavía no hemos encontrado esa killer application que justifique en muchos entornos esa inversión en el 5G. Aplicaciones como WhatsApp o cómo Netflix que requerían de un alto consumo de vídeo y fueron las que justificaron el cambio del 3G al 4G porque los usuarios estaban dispuestos a pagar por ello”, señala David de Celis, Country Manager España de Boldyn, empresa proveedora de infraestructuras de redes compartidas y pionera en la implantación de redes privadas.

Para este ingeniero industrial, experto en transformación digital, hay 2 velocidades ahora mismo en el despliegue del 5G: “el mundo público de los operadores móviles que ofrece soluciones a nivel usuario y el mundo privado, el de la industria o las empresas que sí está apostando ya por esa nueva generación de redes para mejorar la eficiencia productiva, la seguridad del trabajador y la sostenibilidad de la industria, entre otros factores”.

¿Cuáles son las ventajas del 5G sobre el 4G?

La principal ventaja del 5G con respecto al 4G es su capacidad para ofrecer una conectividad significativamente más rápida, eficiente y versátil, lo que abre nuevas posibilidades tanto para los usuarios cotidianos como para las industrias.

El 5G permite velocidades 100 veces más rápidas que el 4G, el retardo o latencia es 50 veces menor. Es crucial para aplicaciones que requieren respuestas en tiempo real, como juegos en línea, realidad virtual o cirugías a distancia. Posibilita conectar muchos más dispositivos y sensores, algo imprescindible también para hacer realidad los automóviles autónomos.

1. Mayor Velocidad de Conexión

Velocidades hasta 100 veces más rápidas que el 4G: Esto se traduce en descargas casi instantáneas de archivos grandes y mejor experiencia en streaming de alta calidad (4K y 8K) sin interrucpiones.

2. Menor Latencia

Latencia inferior a 1 ms: Mientras que el 4G tiene una latencia típica de 50 ms, el 5G reduce este tiempo drásticamente. Esto es crucial para aplicaciones que requieren respuestas en tiempo real. Mejora también la experiencia de aplicaciones interactivas como las videollamadas.

3. Mayor Capacidad de Dispositivos Conectados

El 5G permite conectar muchos más dispositivos simultáneamente por metro cuadrado que el 4G, lo que es esencial en entornos urbanos densos o eventos masivos. Servirá para dar impulso al Internet de las Cosas (IoT): permite conectar de electrodomésticos inteligentes a automóviles autónomos y más, abriendo la puerta a ciudades inteligentes y automatización industrial.

4. Mejor Eficiencia Energética

Las redes 5G están diseñadas para ser más eficientes en términos energéticos, lo que alarga la vida útil de los dispositivos conectados.

5. Redes Más Flexibles y Personalizadas

Network slicing: El 5G permite crear "rebanadas" virtuales de la red que se pueden personalizar y adaptar para aplicaciones específicas, como una red de baja latencia para un hospital o una de alta velocidad para un estadio.

6. Soporte para Tecnologías Emergentes

El 5G potencia experiencias inmersivas con realidad virtual y realidad aumentada al reducir la latencia y mejorar las velocidades. Son tecnologías que requieren de una nueva generación de redes.

¿Cuándo estará plenamente implantado el 5?

La cobertura del 5G está ya por encima del 90 por ciento de la población en España y este año alcanzaremos previsiblemente el 100 por 100.

Para Banchs la plena implantación del 5G para el usuario final no va a ser una realidad hasta dentro de 2 o 3 años. Recuerda que el ciclo que suele tener cada generación de redes de telefonía móvil desde que se empieza a trabajar en ella hasta que se despliega es de unos 7 años. Hay también momentos de transición de una a otra generación de forma que ahora en Europa estamos funcionando mayoritariamente con versiones mejoradas del 4G al tiempo que se invierte en 5G, también en el ámbito rural con parte de los fondos europeos Next Generation.

España es el segundo país después de Alemania en captación de fondos para proyectos 5G y esto, según el director del Instituto Imdea, es muy destacable teniendo en cuenta el tamaño de España con respecto a otros países europeos y nos sitúa en una posición puntera en investigación y desarrollo de esta tecnología necesaria para la puesta en marcha de los vehículos autónomos y que también se aplica ya en telemedicina y cirugía remota al garantizar conexiones eficientes, estables y seguras además de baja latencia, esenciales para procedimientos médicos controlados a distancia.

El 5G también permite en el mundo educativo, experiencias de aprendizaje inmersivas con Realidad Aumentada y Realidad Virtual; en Agricultura el uso de drones, sensores y sistemas de riego automatizados y en la industria mejora la automatización y la conectividad.

“En el ámbito industrial hemos pasado de hacer pedagogía sobre las ventajas del 5 G hace 3 años a que sean las propias organizaciones y empresas las que nos vengan a buscar para que les ayudemos a diseñar soluciones y redes a medida con las que mejorar sus negocios. En Boldyn, trabajamos tanto en infraestructuras críticas como aeropuertos o refinerías y hemos implantado 60 redes privadas en Europa, de momento, en grandes compañías que apuestan por este tipo de conectividad y queremos extender la propuesta también a pequeñas y medianas empresas”, explica De Celis

¿En qué fase está el 6G y que posibilitará?

“Todavía faltan unos cuantos años para que sea una aplicación industrial y productiva. Ahora todo lo que se está haciendo en 6G es a nivel de innovación”, recalca el responsable de España en Boldyn.

Se prevé que la tecnología 6G, basada en Inteligencia Artificial (IA), comience a desarrollarse alrededor de 2030 y sirva a para transportar conocimiento y conectar inteligencias artificiales entre sí, lo que revolucionará aún más las comunicaciones móviles.

A juicio de Banchs, con la 6G sucederá como con las generaciones de redes anteriores que se irán solapando su uso con el de la 5G y que supondrá una nueva revolución.

“Si miras cómo usabas el móvil con 2G y 3G y ahora con 4G y como acabaremos usándolo con 5G y 6G, está cambiando totalmente nuestras vidas. No tiene nada que ver cómo vivíamos antes y cómo lo hacemos ahora. Las redes han cambiado todo lo que hacemos desde relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno hasta el trabajo, los viajes o la conducción. Y, aunque la vamos normalizando, esta transformación va a seguir siendo muy drástica en los próximos años”, concluye el catedrático en Ingeniería Telemática.