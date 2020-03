El error que no debes cometer en el supermercado y que te expone al coronavirus

"El otro día escuché a un afamado epidemiólogo decir que cuando se iba a un supermercado no era necesario coger guantes para llevar el carrito. Y yo no estoy de acuerdo. El virus no solo está en el aire, sino que también está en los objetos", ha comenzado diciendo. Después, ha focalizado su atención en el carrito o cesta que solemos utilizar cuando vamos cogiendo los productos de las estanterías. "¿Qué objeto es el que más tocamos cuando vamos al supermercado? Pues el carrito o la cesta. Cuando te bajes del coche o llegues a la puerta del establecimiento, ponte los guantes y coge el carrito siempre con ellos puestos", ha señalado. El experto recuerda que el virus puede vivir en muchas superficies y por ello es importante cubrir nuestras manos cuando tocamos un objeto que anteriormente han usado otras personas.

El doctor también ha alertado de que cuando cojas fruta o productos sin protección te pongas los guantes de plástico de los que suele disponer el establecimiento sobre los tuyos. "El primer guante es para mi autoprotección. El segundo, para la protección de los demás. Porque si yo he tocado algo que está contaminado, se lo pasaré a ese alimento. Por eso, cada vez que toques un tipo de producto que no esté protegido, es bueno tener ese otro guante puesto", ha señalado.

Por último, Pérez Almeida ha recordado que en la cola de la caja hay que mantener la distancia prudente de un metro y medio entre personas. Por tanto, debes tener muy en cuenta dónde se sitúa la persona que tienes delante pero también la que se pone detrás de ti. Y para pagar, mejor la tarjeta puesto que así evitas la manipulación de monedas.