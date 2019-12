¿Por qué los perros muerden los muebles?

Los perros son nuestros animales de compañía favoritos y muchas veces desconocemos algunos de sus comportamientos. En determinados casos, estas mascotas tienen la extraña manía de morder los muebles de nuestros salones y dormitorios, principalmente. Desde COPE.es vamos a intentar resolver esta cuestión que tanto atormenta a los dueños.



Existen diversos factores que intervienen en esta conducta de los animales. Primero debemos hacer un psicoanálisis del perro y para ello necesitaremos la ayuda de un experto en psicología y conducta canina. Esta actitud suele ser más común en los perros de corta edad, en los cachorros.



A la hora de adquirir una mascota, ya sea adoptada o comprada, hay que tener en cuenta las necesidades de ese animal. Salvador Moreno, experto en psicología y conducta canina, explica a COPE que “los perros, lo que necesitan sobre todo, es que los entendamos. El mayor problema que existe en este caso es que el 90% de las personas que tienen perros no saben cómo piensa un perro”.



Cuando un perro muerde un mueble es por algo en concreto. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las razas caninas han sido modificadas genéticamente por el hombre. “Si metemos a un pastor alemán en un piso de 80 metros cuadrados, le dejamos diez horas solo y luego le damos un paseo de 15 minutos, lo mínimo que puede pasar es que rompa algo en casa”, ha resaltado Salvador Moreno.

¿Son los perros de razas grandes más propensos a morder los muebles?

Este tipo de conducta influye dependiendo también de algunas razas, porque hay razas que se han creado para ser dóciles y estar en casa tranquilos. En cambio, hay otros perros que necesitan tener más actividad, como son los perros de caza y los que están contemplados en la lista de potencialmente peligrosos.

¿Se puede educar a los perros para que dejen de morder los muebles?



Por supuesto que se puede educar a los perros para que dejen de morder los muebles de nuestras casas, pero para ello debemos conocer bien las necesidades de nuestro perro, según la raza. “Es muy importante elegir bien la raza, si tenemos posibilidad, que se adapte a nuestra forma de vida y a nuestra vivienda. Hay que sacar a nuestros perros para que gasten energía y además, es importante dejarles juguetes para que recurran a ellos cuando no estemos en casa”, destaca Salvador Moreno.

Debemos educar a nuestros perros y dedicar el tiempo que merecen, sobre todo cuando son cachorros, porque así reforzamos sus conductas. “Cuando vean que nuestra autoridad se impone ante ellos, aprenderán que no tienen que romper cosas mordiendo”. Los perros muerden los muebles porque no se encuentran en el entorno que merecen y para ello debemos dedicarle el tiempo que necesitan para que disfruten de una educación que les haga aprender a no cometer determinadas conductas.