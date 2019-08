Vox se burla de Richard Gere por su gesto con el Open Arms: "Un multimillonario rodeado de presuntos refugiados"

Vox se ha burlado del actor Richard Gere porque este viernes ha llevado víveres al Open Arms, el barco humanitario que lleva ocho días a la espera de poder desembarcar en un puerto seguro a los 121 migrantes y refugiados que rescató en aguas del Mediterráneo central.

"Richard Gere y Human Trafficking Arms. La teatralidad filantrópica roza nuevamente lo esperpéntico. Un multimillonario rodeado de presuntos refugiados", ha escrito Vox en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter. "Títeres del interés globalista que avalan una política migratoria en la que las ONG son meros útiles de las mafias", prosigue el partido de Santiago Abascal.

Gere se ha unido a la tripulación del barco tras llegar a él con un yate y una pancarta en la que se podía leer 'You are not alone' (No estáis solos) y un corazón. El actor estadounidense ha subido al Open Arms y ha repartido comida a la tripulación y a los migrantes.

El buque --con bandera española-- se encuentra en aguas internacionales frente a la isla italiana de Lampedusa y, ante la negativa de Italia y Malta a autorizar el desembarco, el barco ha pedido "urgentemente" un puerto seguro al que dirigirse con estas personas. En concreto, ha apelado a España para que pida a la Comisión Europea que active el mecanismo europeo que permitiría la posterior distribución de los migrantes entre países de la UE, algo que, hasta el momento, ningún estado ha solicitado.