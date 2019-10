'GH VIP 7': Belén Esteban le envía un mensaje a Alba Carrillo y esta se queda muda

MADRID, 21 (CHANCE)

Como bien sabemos, las noches de os domingos los concursantes de GH VIP 7 tienen la oportunidad de leer tweets que establecen los espectadores del programa con una pregunta para que estos respondan con claridad. Algunas veces, la organización emite algunos mensajes de los colaboradores del programa y eso fue lo que pasó ayer por la noche. Alba Carrillo recibía una pregunta de Belén Esteban que le hacía quedarse paralizada ya que no se esperaba en absoluto que la princesa del pueblo cargase contra ella. La modelo, e vez de contestar a la cuestión que se le hacía, prefirió guardar silencio y aseguró que justificaría sus razones a lo largo de estos días en su blog.

Belén Esteban está bastante enfadada con Alba Carrillo ya que esta ha estado criticando el concurso que hizo en su edición. Por eso, la colaboradora de Sálvame le envía el siguiente tweet: "Para Alba: Te parece bonito que tengas que criticar mi concurso para justificar tus continuos errores? Yo gané, a ver en qué puesto quedas tú. Un beso para Mila".

Lo cierto es que la cara de Alba Carrillo según iba leyendo el mensaje en voz alta era todo un poema y es que no se esperaba para nada que la princesa del pueblo enviase un mensaje arremetiendo contra ella tras las palabras que la concursante ha dicho en la casa: "Contestaré por blog" y entonces, Jordi González le decía: "Pero mujer, tienes que contestar ahora, en caliente" y la concursante se mantenía en su idea inicial: "No, no. Lo siento".

Recordemos que este domingo por la noche, Alba Carrillo se enteraba en directo de que estaba nominada y pedía su expulsión a todos los seguidores. A pesar de que muchos aseguraban que tendría una fuerte reacción al enterarse de que estaba en la palestra ya que ninguno de sus compañeros sabían nada porque Estela utilizó, el pasado jueves, su poder como jefa de la casa y salvó de la nominación a Joao y automáticamente subía la modelo. Tendremos que esperar a ver qué ocurre en las próximas horas dentro de la casa de Guadalix de la Sierra ya que Pol Badía, El Cejas y la exmujer de Feliciano se juegan su sitio en la casa de GH VIP 7.