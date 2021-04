El vídeo de Cristina Pedroche hablando sobre Vallecas que utiliza Podemos "¿Qué quieren que vote?"

Arranca la campaña electoral en Madrid. Los partidos políticos comienzan a allanar camino para hacerse con la presidencia de la comunidad y cada vez son más rostros conocidos los que han dado a conocer su opinión y han hecho público cuál será su voto en los comicios del 4 de mayo. No obstante, hay quienes aún no lo han hecho pero la hemeroteca podría llegar a delatarlos. Es el caso de la presentadora española, Cristina Pedroche. Las redes sociales han recuperado un vídeo de la presentadora hace varios años, en el que se mostraba en contra del Partido Popular. Como hemos dicho, se trata de un vídeo antiguo, pero la franquicia de Podemos en Cataluña, En Comú Podem, ha recuperado el vídeo de Pedroche.

"¿Qué espera que vote?"

En Comú Podem ha publicado recientemente un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que recoge una de las declaraciones de Pedroche. ""Puedo tener un gran sueldo, pero quiero que mis presupuestos vayan a mejorar los servicios públicos". Bravo Cristina Pedroche", ha compartido la franquicia de Podemos.

En el vídeo adjunto con el tuit, Cristina Pedroche asegura que es de Vallecas, para a continuación preguntar: "¿Qué espera que vote? De verdad. Es como que "no, los que sois de izquierdas no podéis tener pisos". No perdona, yo quiero ganar el dinero que gano porque creo que lo trabajo pero el dinero que gano y los impuestos que pago quiero que vayan para Sanidad pública, para Educación pública, para que vayan a colegios y tengan profesores, para que haya cosas públicas de verdad, no para que se blanquee dinero", aseguró hace unos años la presentadora de televisión.

A continuación indicó que "no quiero PP, no lo quiero. No me gusta que nos roben a todos y que sigamos votando".

"Puedo tener un gran sueldo, pero quiero que mis impuestos vayan a mejorar los servicios públicos."



Las reacciones de las redes sociales

El mensaje publicado por En Comú Podem ha recibido inmediatamente decenas de respuestas. Muchos de ellos han criticado los "servicios públicos", adjuntando una fotografía de la casa de Galapagar que actualmente poseen el exvicepresidente del Gobierno y candidato de Podemos en Madrid, Pablo Iglesias, y su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero.

EFE/PodemosPODEMOS

Otros, por su parte, han recordado el polémico episodio de la niñera de Irene Montero, aunque también han recordado muchos de los gastos que ha habido en el Gobierno.

