Víctor Janeiro lo confirma... ¡Todavía no conoce al hijo de Jesulín y María José Campanario!

El hermano del torero desmiente además los rumores de que Beatriz Trapote estaría molesta con su sobrina Julia Janeiro porque todavía no conoce a su hija Brenda, de un año

MADRID, 10 (CHANCE)

Total hermetismo respecto al tercer hijo en común de María José Campanario y Jesús Janeiro, que llegó al mundo el pasado martes a las 22.45 horas. Un nacimiento mediante cesárea del que apenas se conoce ningún detalle casi cuatro días después. Mientras se especula con que el nombre elegido para el pequeño sería Hugo, los felices papás disfrutan en total soledad de los primeros días del bebé, ya que exceptuando Beatriz Trapote ningún miembro del clan de Ubrique ha acudido al hospital a conocer al nuevo miembro de la familia.

Saliendo al paso de los comentarios acerca de su ausencia, Víctor Janeiro rompe su silencio y, entre risas, confirma que todavía no ha podido ver a su nuevo sobrino. ¿El motivo?: "Con tanto niño no se puede, es que no se puede" asegura, explicando que su faceta de papá de tres niños le ha impedido ir al hospital de momento.

"Va todo bien, me imagino" asegura, evitando confirmar si el recién nacido se llama Hugo con una ingeniosa respuesta: "Ni idea, yo pfff* Es que yo de nombres no entiendo".

Ya en serio, Víctor sí ha querido desmentir las informaciones que apuntan a que su mujer Beatriz Trapote estaría molesta con su sobrina Juls Janeiro por no haber conocido aún a su hija pequeña, Brenda, de año y medio. "¡Que se va a molestar chiquillo!" exclama, dejando claro que él tampoco le da importancia a estas cosas sino a "cómo va el país con estos políticos". ¡Dale al play y no te pierdas sus palabras!