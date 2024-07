Verónica Romero aclara que nunca formó parte del grupo de WhatsApp de 'OT': "La relación ha ido cambiando"

MADRID, 29 (CHANCE)

Verónica Romero, exconcursante de "Operación Triunfo", ha aclarado los rumores sobre su supuesta salida del grupo de WhatsApp que compartía con sus compañeros del concurso. En unas declaraciones para el equipo de Europa Press la cantante afirmó: "Yo no me fui nunca del grupo de WhatsApp, es que no entré". Una decisión que ha explicado que se debió a que estaba en otro país y prefería reencontrarse con sus compañeros en persona: "Decidí no entrar, quería primero verlos en persona, no saludarlos por un WhatsApp y así quedó, ¿no?".

A pesar de no haber sido parte del grupo, Romero asegura que mantiene una buena relación con ellos. "Se ha deshecho, o sea que ha ido cambiando, pero no, yo con los compañeros estoy de verdad encantada y además es que formamos parte de nuestras vidas", afirmó. La cantante también recordó con cariño a Àlex Casademunt, fallecido en 2021: "El reencuentro no lo sé ya, no sé, falta alguien muy importante y hemos hecho mini reencuentros pero no. Con fórmula para mí es tenerlo presente y muchas veces Geno y yo, a veces como que lo sientes. Está ahí, está ahí, está, sí".

Por otro lado, no descarta la posibilidad de plasmar su experiencia en "Operación Triunfo" en un formato escrito. "Si escribiera algo, creo que lo haría en formato, no sé, comedia. Si es algo personal, sí, porque además tengo un proyecto que sí, sí, pero bueno, todo se irá dando", comentó la cantante.

La artista también defendió la sinceridad con la que todos los concursantes se mostraron ante las cámaras del programa, lo que ha generado una relación especial entre ellos. "Yo creo que no, porque lo que mostrábamos, te lo digo de corazón, era lo que sentíamos y cómo éramos", aseguró. También enfatizó la importancia de ser amable y cariñosa con el público, algo que ha llevado consigo desde su paso por el programa: "Y en mi responsabilidad está que yo cuando estoy de cara al público estoy con personas, darles ese cariño porque yo lo he vivido, yo cuando he vivido algo tan bonito, si veo a esa persona que me ha hecho vibrar y sentir y es amable y cariñosa, es que con eso es con lo que me quedo, que después de casi 23 años pueda decir que sigo en un escenario que salgo en un plato de televisión, si es que eso lo siento gratitud".