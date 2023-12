Un vecino se queja por el estado del ascensor y la forma en la que da un toque de atención se hace viral

Los vecindarios se están convirtiendo en el contenido preferido de los usuarios de las redes sociales. No es extraño que se generen conflictos entre los vecinos de una misma comunidad. Por ello, estamos habituados a estos temas en los que triunfan los carteles en los que se quejan de alguna actividad. Pueden producirse momentos de tensión y discrepancias de todo tipo.

Es imposible que conozcamos todo lo que sucede en cada portal de nuestro país, pero algunos se sienten identificados con estas publicaciones. La cuenta de Twitter @LiosDeVecinos recoge algunos de estos carteles y este último ha generado mucha ternura.

El original toque de atención que se hace viral

"Hola, soy tu ascensor. Bienvenido", comienza la nota que cuelga del aparato del edificio.

"Por mi estado, verás que soy mayor. Tengo más de 40 años, y aunque sigo estando fuerte, cada día me cuesta más hacer mi trabajo. Te pido que a cambio del viaje que ahora emprenderemos, tú me trates con mucho cariño", continúa el mensaje. Seguidamente, constan una serie de obligaciones que se deben cumplir a bordo del mismo para mantener su buen estado.

"No me ensucies, sino luego huelo mal y los demás viajeros se quejan", asegura en primer lugar. "Si me ensucias, límpiame, por favor. Me gusta mucho estar limpio".

A continuación, el cartel pide que "no me des golpes al cerrar, tus golpes al cerrar me duelen". En último lugar, y lo más importante, "asegúrate de cerrar bien la puerta. Si la dejas abierta, no podré recoger a los demás viajeros que también me necesitan".

"Muchas gracias por cuidarme, buen viaje", concluye el mensaje.





Un vecino deja un cartel en su portal por la actividad que hace uno de los propietarios

En este caso, los vecinos de esta comunidad se quejan y muestran su enfado por el ruido que hace cada vez que accede al inmueble sobre su tabla de skate. "Estimado vecino/usuario de esta comunidad", comienza el cartel. "Esto no es un skate park, evita hacer derrapes en el patio, sobre todo en la rampa. Tu divertimento nos cuesta dinero a todos los vecinos".





Llegados a este punto, los vecinos de la comunidad hacen una inusual y curiosa propuesta: "Si lo que quieres es derrapar, la comunidad te gestionará una excursión para que te desahogues derrapando", concluyen los vecinos.