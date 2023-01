Una joven, a cuadros, por el mensaje que le dejan sus vecinos al mudarse a un piso en Zamora: "Haga el favor"

Las redes sociales se han convertido, de un tiempo a esta parte, en un escaparate de lo que nos ocurre a diario. Hace unos años, cuando vivías una anécdota divertida o inusual de camino al trabajo o comprando en el supermercado, esperabas a llegar a casa para compartirla con tu círculo más cercano. Sin embargo, en pleno siglo XXI, vivimos en la era de la inmediatez y gracias a las redes, podemos contar, en tiempo real, dónde estamos, qué hacemos o qué nos pasa. Es el caso de Twitter, donde es frecuente compartir este tipo de anécdotas y que, en apenas unas horas, lleguen a miles de usuarios que se ríen contigo o comparten tu indignación.

En esta ocasión, una joven ha compartido lo que le ha ocurrido nada más mudarse a su nueva casa. Se trata de un piso en Zamora, ubicado en un edificio en el que, como es habitual, viven más vecinos. "Me acabo de mudar y mis vecinos prometen", se puede leer en el tuit, que va acompañado con dos imágenes.

En cada una de ellas se puede ver una nota manuscrita, la primera de ellas obra un vecino del edificio y la segunda de la joven, llamada Melissa. "Al dueño de estas pertenencias", comienza el papel escrito por el vecino de la joven. "Esto no es un guardamuebles. No se puede ni acceder a los buzones. Haga usted el favor de no volver a dejar tanta cosa, lo deja en su casa o en otro lugar, pero no aquí", apunta, dejando claro su malestar con la situación.

Melissa, al leerlo, no podía salir de su asombro, y no ha dudado en contestar al vecino, explicando lo ocurrido: "Al dueño de estas palabras, Evidentemente no hemos dejado ahí nuestras cosas por gusto. Hay una cosa que se llama ‘empatía’ y otra que se llama ‘mudanza’. Sentimos que carezca de la primera y no comprenda la segunda", ha escrito. "Sentimos que no haya podido acceder a su buzón durante casi 24 horas completas, que es lo que hemos tardado en quitar las cosas, ha tenido que ser difícil de llevar. Un saludo y gracias por la bienvenida", ha añadido.





Además, la joven ha dejado un segundo mensaje en Twitter, dejando claro que sí se podía acceder a los buzones, solo que con cierta dificultad respecto a habitualmente. "He de añadir, que las cosas estaban en un hueco de la escalera que no se usa para nada ni es zona de paso, y que a los buzones se podía acceder, solo que un poco de lado", ha escrito. Un nuevo episodio de una disputa vecinal, que ha despertado interés en la red social y se ha ganado decenas de respuestas.