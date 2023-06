Una Dragon atraca en la Estación Espacial con importantes experimentos

Una nave de carga Dragon de Space X se acopló de manera autónoma al módulo Harmony de la Estación Espacial Internacional este 6 de junio tras un vuelo de 19 horas desde el Centro Kennedy en Floridad.

El atraque se produjo a las 09.54 UTC, mientras el complejo orbital viajaba aproximadamente a 434 kilómetros de altura sobre la costa de Brasil. La nave pasará unas tres semanas conectada a la estación espacial antes de regresar a la Tierra con carga e investigación, informa la NASA.

Entre sus 3,1 toneladas de suministros, el carguero ha entregado un par de paneles solares IROSA (International Space Station Roll Out Solar Arrays) que, una vez instalados, ampliarán las capacidades de producción de energía del complejo de microgravedad.

Entre los experimentos científicos más importantes que esta misión Dragon entregó a la estación espacial destacan:

-- What Happens Above Thunderstorms (Thor-Davis), una investigación de la ESA (Agencia Espacial Europea), que observará tormentas eléctricas desde la estación espacial. Este punto de vista permite a los investigadores ver la actividad eléctrica desde arriba, en particular el inicio, la frecuencia y la altitud de las descargas azules descubiertas recientemente. Los científicos planean estimar la energía de estos fenómenos para determinar su efecto en la atmósfera. Una mejor comprensión de los rayos y la actividad eléctrica en la atmósfera de la Tierra podría mejorar los modelos atmosféricos y proporcionar una mejor comprensión del clima y el tiempo de la Tierra.

-- Plant Habitat-03 (PH-03) evaluará si las plantas que crecen en el espacio pueden transferir tales adaptaciones a la próxima generación y, de ser así, si un cambio continúa a través de las generaciones posteriores o se estabiliza.

La investigación crea una segunda generación de plantas usando semillas previamente producidas en el espacio y devueltas a la Tierra. Los resultados podrían proporcionar información sobre cómo cultivar múltiples generaciones de plantas para proporcionar alimentos y otros servicios en futuras misiones espaciales. Esta investigación también podría apoyar el desarrollo de estrategias para adaptar cultivos y otras plantas económicamente importantes a hábitats marginales y recuperados en la Tierra.

-- Genes in Space-10 probará una técnica para medir la longitud de los telómeros -estructuras genéticas que protegen nuestros cromosomas y que se acortan con la edad- en microgravedad, donde los métodos típicamente empleados en la Tierra son difíciles de usar debido a la gravedad. El experimento explora si el alargamiento de los telómeros en el espacio es causado por la proliferación de células madre, células indiferenciadas que dan lugar a componentes corporales específicos y que normalmente tienen telómeros largos.

Comprender el mecanismo detrás del alargamiento de los telómeros podría revelar posibles efectos en la salud de los astronautas durante las misiones de larga duración. Los resultados también podrían sentar las bases para una variedad de investigaciones relacionadas para beneficiar a los futuros viajes espaciales y a las personas en tierra.