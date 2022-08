Una clienta hace un 'sinpa' de una cuenta de 165 euros en un restaurante de Cádiz: "¿A dónde hago el Bizum?"

Las opiniones de los restaurantes o bares por las cuentas o precios inusuales se han vuelto una atracción cómica. Muchas de ellas consiguen volverse virales y otras muestran un lado muy humano por parte del gestor del establecimiento o del mismo cliente. Y lo bueno es que los hay de numerosos tipos. La última, ocurrida en el restaurante Manuela Cocina Copasen Chipiona, Cádiz, ha demostrado como una mujer intentó hacer lo que se conoce como 'sinpa', irse sin pagar la cuenta. Según han informado los gerentes de este sitio en su cuenta de Facebook, esta persona había pedido una comanda generosa. Entre los platos elegidos había un arroz prohibido, atún rojo, queso payoyo y puntillitas con trufa. Un total de 165,50 euros que la mujer no quiso pagar.









No obstante, y por suerte para los gerentes del restaurante, consiguieron el teléfono móvil de esta persona y consiguieron hablar con ella. A pesar de tener cierta suerte encontrando el contacto, la mujer negó en todo momento que ella era la culpable de dicho delito. “Yo no sé nada de eso. A lo mejor te han dado el móvil mal”, le respondió a la gerente del Manuela cuando le dijo que la habían descubierto. La dueña insistió en que tenían todas las pruebas suficientes para inculparla, pero la mujer negó en repetidas ocasiones que no podía ser ella. Hasta que llegó el punto de que la bloqueó para escaparse por segunda vez. "La has visto y nos habéis bloqueado. ¿Podemos hablar?".

Los dueños del Manuela siguieron intentándolo por medio de otro teléfono, por lo que la mujer siguió negándolo todo. La cosa comenzó a tener un punto más caliente y decidieron elevar el tono de los mensajes: “No te preocupes. Si quieres lo hacemos mal o lo hacemos bien. Lo que quieras, te has ido sin pagar". La mujer, donde se la podía ver atemorizada por suceso, respondió que “no te responde porque no sé de qué me estás hablando”. Hasta que los dueños llegaron a lanzar la última baza para conseguir que la mujer admitiese su culpabilidad. “Te has ido sin pagar de mi negocio y te voy a denunciar por ello ya que tengo tu teléfono y las imágenes de cómo entras y sales de la Manuela. ¿Lo entiendes así?”. Al verse en una situación irreversible, la mujer se rindió y terminó por admitir su delito de una forma muy curiosa: "¿A dónde hago Bizum? ¿A este móvil?".









Así que, a través de una transferencia por la aplicación Bizum, la mujer acabó por pagar los 165,50 euros que debía al restaurante. Ellos mismos han publicado el suceso en la cuenta de Facebook del restaurante, pero, curiosamente, han decidido borrar la publicación. Además, han admitido que es la segunda vez que les ha pasado en sus más de 10 años abiertos en la localidad gaditana de Chipiona.