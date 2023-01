Una camarera se hace viral al revelar el trato que recibe de sus superiores: "Estoy con una depresión..."

En España, los bares son un espacio de ocio bastante habitual, dado que es un punto de encuentro o un lugar para reunirse con los amigos o la familia. Es por ello por lo que solemos pasar muy buenos momentos allí, aunque no siempre es así. En algunas ocasiones, tanto el servicio como el cliente convierten esta experiencia en algo desagradable.

Actualmente, es un negocio muy afectado por la situación actual, concretamente de los trabajadores. Por lo general, los camareros y cocineros ejercen su profesión en muy malas condiciones, ya que cuentan con sueldos muy bajos y turnos inhumanos que superan la jornada completa.

Respecto a esto, gracias a internet, han surgido una serie de espacios donde los clientes pueden compartir sus experiencias en los diferentes establecimientos y ponerles puntuación. De esta manera, quienes se encuentren en búsqueda de un bar o restaurante para pasar un buen rato, podrán contar con las opiniones de otras personas que han ido y así poder facilitar su elección.

Sin embargo, en algunas ocasiones, estas plataformas se convierten en campos de batalla entre el cliente y el hostelero por una mala reseña o puntuación. Ha sido un camarero quien ha compartido con la cuenta de Twitter @SoyCamarero, cuenta que se encarga de publicar la verdad sobre esta profesión a raíz de las experiencias de otros compañeros, el mal trato que ha recibido una trabajadora.

"Me pisotean"

"Soy trabajadora de una importante cadena hotelera a nivel mundial. Trabajo de camarera en los desayunos, bufet libre. Lo abrimos de 7 y media a 10 y media. cuando termina el bufet lo recojo, con tan mala suerte que el otro día un hombre malhumorado me insultó", comienza contando una camarera, revelando así el mal trato que recibió por parte de un cliente.

"Procedo a decírselo a mis superiores y gente que había por allí. Para mí sorpresa, al día siguiente, me entero que le han regalado una noche de hotel, los desayunos de los días que se quedó se los descontaron, le regalaron una botella de vino y unas disculpas por parte del hotel", cuenta sobre las medidas que tomó el hotel por esta situación.

"Y aquí estoy yo, con una depresión de caballo esperando a que me vea el médico porque no puedo más. Injusticias. ¿Qué he recibido por parte de la empresa? Nada... Ni una disculpa. Encima que me falta al respeto, me pisotean, no son capaces de hablar conmigo para ver como estoy", cuenta, dejando claro que solo han mirado por el bienestar del cliente, olvidándose de que fue ella quien fue insultada y quien trabaja con ellos. "Espero que lo hagas público. Gracias por darnos voz", finaliza, muy agradecida con el tuitero.

Así premian el maltrato a la empleada. pic.twitter.com/mzIMIPu2PJ — Soy Camarero (@soycamarero) January 18, 2023