Última hora en el caso Helena Jubany: declaraciones contradictorias y nuevas pruebas

El pasado viernes, Xavi Jiménez, imputado por el asesinato de Helena Jubany, declaraba ante los juzgados de Sabadell. El hombre ha quedado en libertad con cargos mientras ha explicado que se siente víctima de un juicio paralelo por parte de los medios de comunicación. Mientras, la Policía Nacional tratará de buscar nuevas pruebas que incriminen a Jiménez en el caso con el ADN en la ropa de la víctima así como la geolocalización de su teléfono móvil.

Según las últimas investigaciones, Jiménez habría sido la persona que escribió los anónimos que recibió la bibliotecaria antes de ser asesinada y lanzada desde un edificio de Sabadell. Esas cartas están relacionadas con el crimen pues iban acompañadas de bebidas que tenían benzodiacepinas, una sustancia que se halló en el cuerpo de Helena en grandes cantidades. Pese a esas pesquisas, Xavi Jiménez insiste en que él no es el autor de los anónimos y que no tiene nada que ver con la muerte de la joven. Durante su declaración, se ha negado a contestar las preguntas del juez, del fiscal y de la acusación particular y solo ha contestado lo que le ha preguntado su abogado.









Todos los indicios que le señalan, a ojos del letrado, son suficientes para determinar que Xavi Jiménez está implicado en el crimen de la bibliotecaria de Sabadell. Por el momento, ha sido puesto en libertad con cargos y tendrá que presentarse en los juzgados todos los meses y le retiraban el pasaporte. Además, la Policía hará pruebas de ADN a la ropa que llevaba Helena el día que fue asesinada. Esas nuevas pruebas podrían suponer un antes y un después en la investigación del asesinato de esta joven. Si localizan su ADN en la ropa de Jubany, se convertiría en una prueba clave para demostrar que es el autor del crimen.









La familia de la víctima también ha pedido que se analicen los móviles de todos los sospechosos para saber su geolocalización el día del asesinato de la joven. Habrá que esperar al avance de la investigación para dar con el autor del crimen.

El juzgado reabría la investigación del asesinato de Jubany el año pasado

Como te hemos contado, el caso de la bibliotecaria de Sabadell ha sido abierto y cerrado en más de una ocasión y, ahora, el juzgado de primera instancia 2 de Sabadell reabría la causa por la muerte de Helena Jubany para practicar una nueva diligencia policial consistente en el análisis del disco duro del ordenador de la víctima.

En un auto, el juez dejaba así sin efecto el sobreseimiento provisional dictaminado en octubre de 2005, para abrir esta nueva diligencia policial de investigación.

El magistrado establecía en su auto que la policía judicial realice un análisis "completo" del disco duro del ordenador de la joven, y elabore el correspondiente atestado.

"No cabe duda de que tanto el contenido del disco duro, su posible análisis informático y la conversación mantenida por Helena Jubany el 17 de septiembre de 2001 es un elemento de prueba nuevo y que no se valoró o tuvo en cuenta durante la instrucción inicial", sostenía el juez.