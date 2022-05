El truco infalible para dar la vuelta a la tortilla de patatas sin que se desmorone: no descuides este detalle

La tortilla de patatas es una de las comidas más típicas de España y también una de las más básicas. Es por esto por lo que todos acostumbran hacer esta elaboración en casa y ya han desarrollado su propia receta a seguir. Asimismo, es una preparación tan típica en nuestra gastronomía que también es habitual que se encuentre en la carta de nuestros restaurantes, tanto que hay establecimientos que están especializados en tortillas y destacan por su perfecta elaboración y añadirles otros ingredientes para innovar.

Al igual que el debate de 'cebolla' o 'sin cebolla' que se da entre los amantes de la tortilla de patatas, existen diferentes variantes que permiten ajustarla a los gustos de cada persona optando por diferentes tipos de salas, aderezos e ingredientes adicionales.

Aunque no es un plato complicado de preparar, es importante cumplir con los diferentes pasos a seguir como la forma de darle la vuelta en la sartén. Este es un paso imprescindible para poder disfrutar de la elaboración a la perfección, al igual que cumplir con los ingredientes necesarios y la temperatura del fuego. Aunque es sencillo, su elaboración es una de las que más problemas genera al prepararlo al tener que hacerlos a la perefección para que salga bien el resultado final.

A la hora de dar la vuelta a la tortilla, es importante que la base esté bien hecha para que no se destroce al volcarla. Es por esto por lo que solo se debe dar la vuelta cuando estemos seguros de que está bien hecha, ya que si la volteas cuando no está hecha, se destrozará y ya no habrá vuelta atrás, estropeándose así toda la elaboración. Otro truco a seguir para que se haga bien este paso es ir comprobando que no se pegue, haciendo movimientos hacia delante y atrás con la propia sartén.









Movimiento firme

Asimismo, el movimiento debe hacerse firme para evitar que se caiga o perder parte del relleno. Otro elemento a tener en cuenta es la calidad de la sartén, ya que es recomendable utilizar una antiadherente para que no se pegue. Es por esto por lo que muchos tienen en sus casas una sartén concreta reservada para el día que se hace tortilla de patatas y no se utiliza para hacer ninguna otra elaboración. De igual manera, hay dos opciones. Puedes dar la vuelta con una sartén un plato del mismo tamaño, que cubra bien el espacio, o con una sartén doble que lleva ya incorporada la tapa, con la que no tienes que sujetar el plato para que no se caiga la tortilla.

A pesar de ello, también se recomienda extender un poco de aceite sobre la superficie, de modo que al dar la vuelta a la tortilla esta quede sobre el plato, pudiendo deslizarla sobre el mismo para que vuelva a estar en la sartén.

Por otro lado, uno de los mejores consejos que se pueden dar para la preparación de esta receta es apostar por buenas patatas, buenos huevos y un buen aceite de oliva. De la misma manera, es recomendable usar patatas de las variedades Kennebec, Monalisa o Agria, además de cortarlas en láminas de unos dos centímetros y aportar las cantidades exactas de los ingredientes.

Otro punto clave es que, una vez que la cebolla y la patata están bien cocinadas, se deben retirar del fuego para luego juntarlas en un bol junto a tres o cuatro huevos. Al igual que, en el momento de cocinar la tortilla de patatas, se aconseja hacerlo durante un minuto por cada lado. De esta manera se conseguirá que quede hecha por fuera y muy cremosa en su interior. No obstante, este último paso depende de los gustos, aunque es importante no pasarse demasiado para evitar que la tortilla quede seca.