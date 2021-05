Tres investigaciones sobre cáncer de próstata y mama consiguen becas FERO

Tres investigaciones sobre el cáncer de próstata y el de mama, lideradas por jóvenes científicos españoles, han sido premiadas con una beca de 80.000 euros cada uno de la Fundación privada FERO.

Esta fundación, creada en 2001 por el recientemente fallecido investigador catalán Josep Baselga, ha informado de la concesión de estas becas a la doctora Verónica Torrano, de la Universidad del País Vasco; al doctor Nicolás Herranz, del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) y a la doctora Verónica Rodilla, del Instituto de Investigación Josep Carreras.

La doctora Torrano ha recibido la beca por su proyecto "Targeting PGC1a-driven transcriptional landscape for personalized prostate cancer therapy", que se centra en comprender cómo actúa a nivel genético y biológico un cáncer agresivo de próstata vinculado a la pérdida del regulador de la transcripción PGC1a.

"Por investigaciones anteriores sabemos que este regulador de la transcripción de oncogenes puede frenar el crecimiento del tumor, reduciendo su agresividad y aumentando la capacidad de respuesta inmune natural", ha explicado la investigadora.

Torrano ha añadido que "el objetivo ahora será triple: entender cómo actúa PGC1a, descubrir rasgos de agresividad en pacientes afectados por este tipo de tumor, en base a la función anti-tumoral de PGC1a, y desarrollar nuevas terapias que, en combinación con tratamientos inhibidores de oncogenes, potencien esa respuesta inmune".

Aunque este tipo de cáncer no suele tener una evolución letal, el 15 % de los pacientes diagnosticados con cáncer de próstata desarrolla una metástasis incurable, según datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer.

El doctor Nicolás Herranz dispondrá de una beca para su proyecto "Exploiting therapy-induced senescence in a synthetic lethal approach to treat advanced Prostate Cancer", en la que busca establecer nuevas estrategias terapéuticas para pacientes con cáncer de próstata avanzado basadas en la capacidad de algunas de las terapias actuales de inducir senescencia en las células cancerígenas.

"La senescencia celular es un proceso desencadenado por daño o estrés, y muy notablemente por las terapias contra el cáncer", ha indicado Herranz.

Ha apuntado que "la conversión de células tumorales en células senescentes es inicialmente beneficiosa para los pacientes ya que éstas últimas, aunque siguen vivas, son incapaces de proliferar. Sin embargo, sabemos que, si estas células senescentes persisten en el tiempo, pueden eventualmente favorecer que los tumores se vuelvan resistentes a la terapia y vuelvan a crecer".

El objetivo de este proyecto es encontrar nuevos fármacos o combinaciones que neutralicen a las células senescentes y evitar así la resistencia a terapia en el cáncer de próstata, ha indicado el investigador.

La doctora Verónica Rodilla ha sido galardonada con el III Proyecto FERO-ghd por su trabajo titulado "Tumor heterogeneity comprehension for an improved diagnosis and better treatment choice for breast cancer".

Esta investigación se centra en aplicar la medicina personalizada a dos tipos de cáncer de mama muy concretos: el denominado "triple negativo" por su gran agresividad y el "Luminal Breast Cancer", que tiene una agresividad más baja, pero es uno de los más frecuentes en España.

"El problema principal del cáncer de mama es que es una enfermedad muy heterogénea, lo que significa que dos personas con el mismo tipo de cáncer pueden tener composiciones celulares tan distintas que se haga muy difícil seleccionar un mismo tratamiento para ambas", ha explicado la doctora Rodilla.

Esta investigación se centrará en identificar biomarcadores fiables para tres tipos de células epiteliales mamarias, que permitan subclasificar los tumores de forma más precisa y definir qué células responden mejor a los tratamientos actuales y cuáles son más propensas a generar metástasis. EFE.