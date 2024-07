Tratamientos de estética: baja en 10 años la edad media de la primera intervención

Cada vez son más jóvenes las personas que se someten a algún tratamiento de estética. Entre los 16 y los 25 años, ha crecido un 20% en el último año. El año pasado casi la mitad de la población se hizo alguno. La media de edad para iniciarse en estas prácticas ha bajado 10 años, de los 35 a los 26 años. Pero mucho cuidado: 8 de cada 10 tratamientos los realiza una persona no cualificada para ello.

¿Cuáles son los tratamientos más demandados?

Cada vez vivimos más y con más energía. Mejorar nuestro aspecto físico, nuestra imagen es una opción cada vez más utilizada por los hombres y sobre todo por las mujeres. Según datos de la Sociedad Española de Medicina Estética, la franja de edad con más pacientes de medicina estética está entre 35 y 54 años.

Esta cacereña decidió cuando aún no había cumplido los 50 años hacerse un tratamiento de bótox “para prevenir las arrugas y controlar los gestos faciales porque soy muy expresiva, gesticulo mucho y se habían ido marcando ciertos surcos, sobre todo en la frente”. Ella acudió a una clínica de estética con médicos especialistas y quedó encantada “porque te tratan el problema con naturalidad y haciendo que sea efectivo, por su puesto”. Al principio tenía que inyectarse cada seis meses, pero ahora “he tardado hasta un año en hacerme un 'recuerda'. Yo se lo recomiendo a todo el mundo”.

Pero la edad media a la que se accede al primer tratamiento ha bajado 10 años, de los 35 a los 26 años. Hay tratamientos necesarios, cuando un menor tiene un problema de acné, por ejemplo, o un exceso de vello “antes no se realiza una intervención satisfactoria, por decirlo así” asegura el presidente de la sociedad científica, Juan Antonio López Pitalua.

Los médicos especialistas en estética desaconsejan otro tipo de tratamientos si la persona que los solicita es joven. “una chica de 25 años-explica el especialista- que se pone labios, y parece que está enfadada siempre, se le hunden los surcos nasogeniados, y, por tanto, ya empieza a tener una marcación de unos surcos que no le corresponde a su edad, cuando habla no se le mueven los labios de forma natural y lo que pasa al final es que parece que tienen 40 años”.

Por mejorar su imagen se rellenó con ácido hialurónico los labios esta chica de 23 años. “Estoy muy contenta con el resultado porque buscaba naturalidad y la he conseguido. Lo hice por estética, pero fue una decisión muy meditada”

La presión social, las redes, los influencers... esos cuerpos poco realistas que nos muestra la publicidad o las redes sociales, y que reconocen como tal más del 80% de los menores, los empujan a las clínicas de estética donde los especialistas médicos les orientan.

Los cinco tratamientos de Medicina Estética más demandados en España son la luz pulsada intensa (ILP), los rellenos con ácido hialurónico, la mesoterapia, el plasma rico en plaquetas (PRP) y Bótox. Los estéticos han detectado que los tratamientos inyectables crecen un 15% cada año.

Cuidado con qué te haces y en dónde

Un informe de la Unidad de farmacovigilancia de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) desvela que en los dos últimos años las complicaciones médicas de intervenciones que no realiza un médico especialista han crecido un 300%. La mayor parte, recoge el informe, se deben a inyecciones de ácido hialurónico que afectan a vasos sanguíneos, lo que puede provocar necrosis en la piel e incluso ceguera. El problema más importante de un Bótox mal inyectado es la caída del párpado superior.

Datos del SEME revelan que 8 de cada 10 tratamientos estéticos son realizados por médicos no especialistas.

“Cuando te hagas un procedimiento-aclara el doctor López Pitalua- tienes que saber, quién te lo hace, dónde te lo hace y llevarte un informe de lo que te ha realizado”. También de los productos que ha usado “porque todos tienen una trazabilidad, salvo que vengan del mercado negro, claro, que está muy extendido, más de lo que podemos imaginar y quién se lo ha realizado, su profesión, porque solo un médico puede realizar estos procedimientos”.

Al margen de los destrozos que te puedan hacer las personas que o son médicos especialistas, pueden surgir problemas. “Si yo que soy médico, me pongo a hacer un tratamiento en mi casa o en la casa de una paciente, mi póliza de responsabilidad civil no me cubriría con lo cual la paciente también estaría desprotegida en caso de una infección, en caso de un efecto adverso, porque no olvidemos que no inyectamos agua, inyectamos cosas y todo, absolutamente todo lo que usamos tienen efectos adversos”.

El último trágico ejemplo es la mujer madrileña a la que pincharon bótox en una clínica no autorizada en Zaragoza, y que acabó en la UCI.

¿Qué procedimientos puede hacer una esteticista y cuáles no?

Salvando el láser para depilación, todos los demás procedimientos estéticos tienen que ser realizados por un médico especialista “incluso el tratamiento de manchas que a veces ofrecen en los centros de depilación, porque sin diagnóstico pueden ser cualquier cosa, hay que poner nombre. Una esteticista nunca puede sobrepasar la epidermis en sus procedimientos. Hay mucho intrusismo en medicina estética, hay cosas achacables a la persona que realiza el procedimiento, pero hay una gran parte de responsabilidad en la persona que acude a estos sitios y que demanda estos servicios”.