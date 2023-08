Toñi Moreno muestra su cariño y apoyo a Bertín Osborne: "Le quiero muchísimo. Él sabe que me tiene"

MADRID, 13 (CHANCE)

La reconocida presentadora Toñi Moreno ha reafirmado su profundo afecto y compromiso hacia su gran amigo Bertín Osborne. En una emotiva declaración para el equipo de Europa Press, la presentadora aseguró que siempre estará disponible para él en caso de que lo necesite, destacando la estrecha relación que comparten.

"Yo a Bertín le quiero muchísimo. Él sabe que me tiene", afirmó con sinceridad. Y es que a pesar de la amistad que comparten, Toñi admitió que no ha tenido recientemente contacto con Bertín para saber cómo se encuentra: "No he hablado con Bertín".

Uno de los momentos más destacados en la vida de Toñi Moreno fue cuando tuvo el honor de dar el pregón del Orgullo. La presentadora compartió su experiencia y la importancia de la libertad personal: "La libertad de ser, me parece que es positivo. Yo estoy muy contenta de la repercusión y muy contenta de todo, si es que no me... es todo bonito". Su emotivo discurso reflejó su apoyo a la diversidad y la igualdad, resaltando su compromiso con causas significativas y su voluntad de ser una voz positiva en la sociedad.

Toñi Moreno, conocida por su autenticidad y transparencia, reveló que, a pesar de los retos que ha enfrentado en su vida, está dispuesta a hablar abiertamente sobre su experiencia. "Yo soy bastante transparente, creo, pero ya como he pasado la tuerta de los cincuenta y le he dado la vuelta al jamón, ya vamos, hablo de todo", expresó con su característico sentido del humor.