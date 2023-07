Todo tal y como lo tienes y sin gastar apenas dinero: el intercambio de casas en verano se afianza en España

¿Alguna vez has pensado en intercambiar tu casa con la de alguien más? Seguramente, pensarás que es una locura. Pero, en los tiempos actuales es un hecho y hacerlo de forma responsable y segura es normal.

La globalización ha traído consigo muchos cambios culturales. Las formas de vida han cambiado y eso ha incluido la manera de relacionarse, de estudiar, de trabajar, y ahora, de viajar.

Sofía tiene 36 años y trabaja en una empresa de Software en Barcelona, descubrió HomeExchange gracias a un buen amigo: “Él estaba de intercambio y me pidió el favor que fuera a su casa a revisar si estaba todo bien con sus huéspedes”. Este fue el impulso que necesitó para investigar más sobre la plataforma y finalmente decidió confiar y probarlo por sí misma.

¿Es seguro el intercambio de casas?

Sofía ha explicado en COPE que es un sistema completamente seguro y aunque en un principio no se fiaba del todo, una cosa que le dio seguridad es que a la hora de ofrecer una casa de intercambio existe la posibilidad de conocer a los probables huéspedes o anfitriones, y si por alguna razón consideras que no los quieres recibir, es completamente válido. “Antes de aceptar un intercambio, yo tengo la oportunidad de hablar con mis invitados potenciales. No es automático” decía Sofía.

A la vez, la plataforma cuenta con una serie de permisos, compromisos y seguros legales que hacen que la experiencia sea completamente confiable y segura. Además, Sofía ha asegurado existe un depósito de seguridad y un seguro en caso de daños, y ha añadido que para darte de alta es en la web es necesaria la verificación de los miembros. Por lo que en su experiencia, ha resultado un sistema bastante confiable.

La experiencia de Sofía intercambiando su casa

Sofía ha hecho 3 intercambios en lo que va de año: ha visitado Bolonia, Palma de Mallorca y ha recibido a un francés. Ha explicado que cada anfitrión ofrece un calendario de fechas disponibles para los usuarios. El proceso inicia con una entrevista con tu potencial anfitrión o invitado y posteriormente decides si quieres realizar o no el intercambio.

Por otra parte, puedes ofertar una sola habitación de tu casa o el lugar entero. También puedes estar presente mientras está tu invitado o puedes realizar un intercambio simultáneo, pero esto puede variar, las opciones son negociables y la plataforma da muchas posibilidades.

Para registrarte y comenzar a reservar tus intercambios tienes que pagar 160 euros, una suma que solo se paga una vez al año, y supone una cantidad de intercambios ilimitadas. Este dinero es utilizado por la plataforma para gestionar los aspectos legales y hacer de esta un lugar seguro y confiable.

Audio





Sofía contaba que está muy contenta porque es una forma de viajar muchos más barata y explicaba que la plataforma no está hecha para ganar dinero sino para viajar más: "No está permitido. La idea es compartir y no ganar dinero".

Otra de las cosas que más le ha gustado sobre esta experiencia es que es sumamente cercana. Es normal estar en contacto con tus anfitriones y que te recomienden lugares locales y no los típicos sitios turísticos.

Audio





Y tú, ¿te atreverías a probarlo?

