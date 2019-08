El tierno baile de un anciano en mitad de la calle que se hace viral

En Madrid, sobre todo en el centro de la ciudad, es habitual encontrarse con todo tipo de artistas callejeros, algunos incluso con un talento increíble que consiguen que a su alrededor se agolpen muchas personas totalmente sorprendidas. Con su música y su increíble voz muchos consiguen que un simple paseo se convierta en algo lleno de arte, pudiendo alegrarte incluso en un mal día. Sin embargo, si hay algo que ha sorprendido a algunas de las personas que paseaban por Madrid hace unos días fue un tierno anciano que bailaba al ritmo de una joven cantante.

Danielle Bay se encontraba en plena Gran Vía, con un pequeño altavoz y su micrófono, cantando My baby just cares for me de Nina Simone. Frente a ella, un hombre de avanzada edad se quedaba pasmado e, inspirado por su talento, decidió lanzarse a bailar sin importar quien estuviera delante, simplemente la voz de la joven y él. A Danielle le resultó tan curiosa la situación que incluso se adelantó, dejó a un lado el micro y, dando la mano al hombre, comenzó a bailar siguiéndole el ritmo.

El vídeo resulta tan divertido y tierno a la vez que se volvió viral en cuestión de horas, tanto en Twitter como en Facebook, alcanzando actualmente más de 1,3 millones de reproducciones. Sin embargo, no es la primera vez que se puede ver a Mariano haciendo algo así, ya que al parecer le da igual el estilo musical, cualquier cosa le vale para echarse a bailar. Hace un tiempo, otro joven le grabó en las instalaciones del metro delante de una banda que interpretaba un tema de Metallica, pero Mariano no se amedrenta por nada y también deleitó a los presentes con sus dotes de baile. ¡Ojalá todos tuviésemos el mismo entusiasmo que Mariano!