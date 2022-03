¿Tienes interés en opositar? 6 de cada 10 estudian y a la vez trabajan

La Administración española saca al año cerca de 20.000 empleos públicos. De ellas, 11.555 son libres y 8.218 son de promoción interna, es decir, para gente que ya aprobó la oposición en su día, que trabaja dentro de la Administración y que quiere cambiar de puesto. Así lo refleja el Calendario de Oposiciones de 2022 del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 6 de cada 10 aspirantes estudian y a la vez trabajan y las mujeres son la abrumadora mayoría.

La pandemia también ha sido un factor determinante a la hora de ver incrementado el número de opositores en nuestro país en busca de estabilidad laboral. También al alza el número de candidatas. Eran ya mayoría antes de la crisis del COVID, pero ahora 8 de cada 10 personas que se presentan son mujeres, según un reciente estudio del portal de opositores.

Ainhoa es un claro ejemplo de este perfil. A sus 26 años, prepara la oposición del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado a la vez que trabaja: “En mi caso, desde que empecé a opositar, siempre he trabajado tanto a jornada completa como a media jornada. Lo recomendable es que si lo compatibilizas con jornada completa le saques al día un mínimo de 3-4 horas al estudio; y si te dedicas exclusivamente a estudiar, pues unas 8 horas al día si realmente quieres conseguir tu plaza a la primera”, explica a COPE.

Sacrificar el ocio

Otra de las claves es mantener la motivación, la constancia y el esfuerzo durante todo el tiempo que conlleva preparar una oposición. Ainhoa, lo tiene claro: “Fácil no es, tienes que ser ágil estudiando, perseverante y responsable y tienes que saber que, a veces, te tocará sacrificar tu ocio o que el día que vengas cansado tendrás que hacer un esfuerzo triple para ponerte a estudiar”, comenta.

De hecho, cuando el trabajo ocupa la mayor parte de cada día, la presión obliga a poner los cinco sentidos en el estudio: “Yo con el tiempo me he dado cuenta de que generalmente una persona que solo tiene 4 horas al día va a ser más productiva que una persona que se dedica en cuerpo y alma a estudiar. Porque, al fin y al cabo, cuando tú tienes 4 horas, tu cerebro se pone en alerta máxima y te dice que o te lo sabes en 4 horas o has perdido el día, y ya es un día menos en el calendario”, resalta Ainhoa.

El preparador, clave para el éxito

Pero ser constante estudiando no es suficiente. La figura de un buen preparador también es esencial para guiar y establecer el camino correcto hacia el aprobado: “Una persona que te forme, que te dé unos conocimientos, que te asesore... Alguien que conozca lo que es esa oposición, que tenga años de experiencia y que te ayude a allanar el camino para todo lo que es esa formación, ese temario, esas preguntas... para conseguir esa meta”, explica José Luis Salguero, jefe de estudios en la academia Ceifas en Madrid y que tiene más de 20 años de experiencia para preparar a quienes quieren ser Guardia Civil.

Si bien anteriormente a la pandemia predominaba el perfil joven entre los candidatos, la situación ha cambiado radicalmente y ahora buscan opositar personas de todas las edades: “hay gente desde esta pandemia con auténticos problemas económicos que han tenido que cambiar su idea o su concepto de buscar un trabajo y que buscan especializarse, estudiar y trabajar para conseguir una estabilidad profesional y personal”, remarca Salguero.

Aprobados y no presentados

4 de cada 10 candidatos acaban logrando su objetivo: aprobar el examen que les garantizará un empleo público. El resto suspende, pero, de ellos, 2 de cada 10 aspirantes ni si quieran llegan a presentarse a las pruebas por diferentes motivos, entre ellos, no disponer del tiempo necesario para estudiar.

Y es que prepararse para una oposición no es una tarea sencilla. Para Jorge Milton, gerente de la Academia GM Oposiciones en Murcia, “una oposición no es una carrera que con un 5 o un 6 apruebas, no es una FP, ni un curso, no, aquí tienes que ser el mejor para conseguir una plaza, necesitas motivación, y la motivación en un plazo de dos o tres años puede no ser constante”.

“El 80% del éxito de un alumno que consiga su plaza es del propio alumno, y el otro 20% procede de su entorno y de una adecuada preparación”, asevera.La tendencia según los expertos consultados por COPE es a que siga creciendo el número de opositores tanto en 2022 como en los próximos años. Y también los puestos que ofertan las Administraciones por la jubilación de muchos de los actuales funcionarios.

El número de empleados públicos ha aumentado en 222.200 personas desde 2019, con un incremento especialmente pronunciado en 2020 por las necesidades derivadas de la pandemia, que llevaron a cabo sobre todo las Comunidades Autónomas y con empleos mayoritariamente temporales. De hecho, en 2020 se generaron 125.800 puestos de trabajo en la Administración y 96.400 en 2021 según recoge el Instituto Nacional de Estadística.

Pese a que 7 de cada 10 puestos tuvieron durante la pandemia carácter temporal según denuncian desde los sindicatos 7 de cada 10 funcionarios públicos tienen ahora más de 50 años y más del 12 por ciento de ellos más de 60 años. Unos puestos que en su día necesitarán un relevo.

En España hay en torno a 3 millones de empleados públicos. Representan al 6 por ciento de la población total y al 15 por ciento de los trabajadores. 6 de cada 10 de estos funcionarios trabajan en las Comunidades Autónomas; 2 de cada 10 en Ayuntamientos y el resto en la Administración del Estado.