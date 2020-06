The Walking Dead: ¿Está el gobierno de Estados Unidos tras los CRM?

MADRID, 6 (CulturaOcio)

Rick Grimes desapareció en la temporada 9 de The Walking Dead tras ser rescatado en helicóptero por una organización desconocida. Si bien han surgido muchas teorías sobre las personas detrás de su partida, una nueva hipótesis señala que podría tratarse del Gobierno de Estados Unidos.

El helicóptero negro de CRM ha estado haciendo apariciones desde la temporada 8 de The Walking Dead, y ya en la temporada 9 se supo que Jadis (Polyanne McIntosh) tenía una conexión misteriosa con ellos. Aparentemente su misión era rescatar a personas, a quienes etiquetaba como A o B, para que el helicóptero pudiera recogerlas y llevarlas a un lugar no revelado. En el episodio final de Rick, Jadis lo llevó con la CRM, organización que reapareció en Fear The Walking Dead cuando Al tiene un romance con uno de sus miembros.

Por el momento no se ha confirmado quién está detrás de esa organización, que normalmente se ha identificado por los fans como la Commonwealth. Sin embargo, una teoría señala que podría ser el Gobierno estadounidense. Fear the Walking Dead relata la caída del país en sus primeras temporadas, y aunque está claro que el gobierno ya no está en condiciones de proteger a la nación, es posible que al menos parte de él haya sobrevivido.

La hipótesis apunta que los funcionarios supervivientes y los miembros de las fuerzas armadas podrían haberse unido para reiniciar el gobierno con un nuevo nombre, usando los recursos militares existentes. Si este fuera el caso, daría una explicación adecuada de lo que le sucedió exactamente al gobierno federal, y explicaría cómo CRM tiene recursos y tecnología tan avanzados, algo que se vio de nuevo en Fear the Walking Dead, cuando la organización intenta instalar un sistema de filtración de agua para ayudar a restaurar los recursos que se llevó el apocalipsis.

El nuevo spin-off, World Beyond, ya ha confirmado en sus adelantos que el nombre completo del grupo es Civic Republic Military. En caso de que fuera el Gobierno, todo apunta a que Rick habría sido rescatado para ocupar una posición de liderazgo en el nuevo orden, algo que seguramente abordará la trilogía de películas protagonizada por Andrew Lincoln.