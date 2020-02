El 'terrible error' que habría cometido Fernando Garea según Espinosa de los Monteros para ser cesado de EFE

El cese de Fernando Garea ha sido una de las noticias de este lunes. El que hasta ahora había ejercido como director de la agencia de noticias EFE, ha sido cesado de su cargo para dar cabida a Gabriela Cañas, periodista y escritora. El mismo Garea ha sido el encargado de dar la noticia en un comunicado en el que ha afirmado que: "El pasado sábado el secretario de Estado de Comunicación me trasladó la decisión del presidente del Gobierno de proceder a mi destitución como presidente de la Agencia EFE". Las reacciones han sido muchas y entre las más destacadas, la de Iván Espinosa de los Monteros.

El político de Vox, Espinosa de los Monteros, es un usuario asiduo a Twitter y las redes sociales. Se mueve con soltura en un campo minado para las polémicas. No en vano ha protagonizado en los últimos días rifirrafes con Pablo Echenique y demás miembros de Unidas Podemos. Sobre la noticia del cese de Garea no ha querido dejar de opinar y hasta ha recordado un momento en el que ambos coincidieron.

Sólo me ha dado tiempo a conocer a @Fgarea en una ocasión, con motivo del aniversario de @EFEnoticias. No es mucha experiencia, pero me pareció cordial y equilibrado. Quizá ese sea el “problema” que explique porqué le han cesado.