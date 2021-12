Terelu, Silvia Abascal, David Bustamante, Ana Belén... Un sinfín de amigos, rotos de dolor, despiden a Verónica Forqué

María Iborra Forqué, única hija de la actriz, recibió este martes el cariño y el apoyo de numerosos rostros conocidos en la capilla ardiente de la inolvidable Kika en el madrileño tanatorio de San Isidro

MADRID, 15 (CHANCE)

Todavía conmocionados por la inesperada y trágica muerte de Verónica Forqué a los 66 años de edad el pasado lunes, un sin fin de amigos, familiares, muchos de los artistas que trabajaron con ella a lo largo de su impresionante carrera profesional y una gran representación de sus compañeros en 'Masterchef Celebrity' - su último trabajo en televisión - se han dado cita en el madrileño tanatorio de San Isidro para dar su último adiós a la intérprete y mostrar su cariño en estos durísimos momentos a su única hija, María Iborra Forqué, totalmente destrozada.

A pesar de que estaba previsto que la capilla ardiente estuviese abierta entre las 17.00 y las 20.00, fue tal el aluvión de amigos y compañeros que quisieron despedir a Verónica Forqué que no fue hasta pasadas las 22.00 horas cuando se cerró la sala y su hija abandonó el tanatorio.

Concursantes de 'Masterchef' como David Bustamante con Vanesa Romero, Terelu Campos con su hija Alejandra Rubio, Miki Nadal o Eduardo Navarrete, intérpretes que trabajaron con la inolvidable actriz, como Pepón Nieto, Antonio Resines, Eva Isanta, María Adánez, Candela Peña, Silvia Abascal o Isabel Ordaz, amigos como Ana Belén y Victor Manuel... Nadie quiso faltar en este inesperado último adiós a Verónica que ha dejado patente el cariño que el mundo de la televisión y el cine tenía por la ganadora de cuatro premios Goya.

Pepón Nieto, que trabajó con ella en 'El tiempo de la felicidad' explicaba que todavía no se cree la muerte de la actriz. "Hacía bastante tiempo que no hablaba con ella y hacía mucho que ella no contestaba. Las últimas veces que la he visto ha sido por la televisión en el programa 'Masterchef' y en entrevistas", señalaba a su llegada, confesando que para él "fue una compañera maravillosa con la que he aprendido mucho. Recuerdo que me cogió de la mano y me llevo todo el rato. La he disfrutado mucho como persona. Es un ser de luz, una mujer llena de luz y de amor".

La actriz Isabel Ordaz, quien compartió reparto con Verónica tanto en 'Pepa y Pepe' como en 'Aquí no hay quien viva', totalmente abatida, admitía estar "muy triste y desolada" porque "era una gran amiga" y "ha sufrido mucho". "Teníamos un grupo de cena que íbamos a su casa o veníamos a la mía y también teníamos un proyecto de audio que luego se frustró. Tenía mucha magia, muchas risas, un gran sentido del humor y un corazón muy generoso", ha afirmado.

Mientras, Cayetana Guillén Cuervo ha recordado cómo "hace poco" mantuvo contacto con la actriz de 'Kika', de la que se queda "con esa sonrisa y esos ojitos siempre buscando el lado positivo". "Es un poco extraño este momento, era una luchadora y una mujer maravillosa. Siempre sonriendo y siempre con una energía buena realmente habría que quedarse con todo eso. Verónica siempre sumaba, en los rodajes, comidas, reuniones, siempre tenía una palabra amable, algo bonito y positivo. Entonces en este tipo de personas es verdad que te sacude mucho más la ausencia", ha señalado.

Para Silvia Marsó, compañera en varias obras de teatro, la actriz era "una de las mejores personas de la profesión". "Todos, absolutamente todos la queremos y la seguiremos queriendo. Ha sido de las actrices más importantes de este país que va a dejar un hueco insustituible porque como ella no ha habido ni habrá nada parecido", ha indicado. "Era un ángel. La adorábamos todos ha dejado un dolor muy grande. Era una persona muy sensible y llena de luz y lo que se haya podido ver estos últimos tiempos era porque estaba muy enfermita y había que cuidarla", ha lamentado.

El productor Enrique Cerezo ha asegurado que era "una gran persona y una magnífica actriz". "Yo empecé a trabajar en el cine con su padre, magnífico director de cine y hemos tenido una buena relación durante más de 50 años. Lo primero que recuerdo es verla, cuando era una niña con 10 años que venía a visitar los rodajes de las películas de su padre y desde entonces fíjate el tiempo que ha pasado. Lo siento de verdad ha sido una pena para el cine y el teatro español y para su familia y allegados", ha añadido.

Por el tanatorio también han pasado otros compañeros de profesión como Antonio Resines, María Adánez, Silvia Abascal, Belén Cuesta, Tamar Novas o Jorge Suquet, además de compañeros en 'La que se avecina' como Eva Isanta o Cristina Medina, que está luchando contra un cáncer y confesaba que "además de una gran actriz, las personas que tuvimos la oportunidad de ser amiga de ella pues era mucho más... mucho más... era una persona especial". "Nos hemos reído mucho. Hemos pasado muy buenos momentos riéndonos y con eso nos quedamos. Ella está donde quería estar y es lo que hay que respetar y nada más", ha concluido.

El Teatro Español acogerá este miércoles la capilla ardiente de la actriz de 11.00 a 16.00 horas y todos aquellos que lo deseen podrán acercarse para dar el último adiós a Verónica Forqué en una despedida por todo lo alto a uno de los rostros imprescindibles de la interpretación de nuestro país en las últimas cinco décadas