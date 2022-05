Tamara Gorro nos habla de su relación con Ezequiel Garay

MADRID, 29 (CHANCE)

Tamara Gorro estuve este sábado firmando libros en el Retiro y lo cierto es que fue un placer para toda su 'familia virtual' -en la que, por supuesto, nos incluimos- poder verla, abrazarla, besarla y sentir todo el cariño que tiene guardando en lo más profundo de su ser. La escritora, está saboreando el éxito con 'Cuando el corazón llora' y lo cierto es que este momento tan especial se ha visto acompañado por su lucha contra su enfermedad mental.

La influencer confesaba hace meses que padece una depresión y además, está superando también la ruptura sentimental que ha tenido con Ezequiel Garay, padre de sus hijos y su mejor amigo. Y es que a pesar de que ahora mismo estén viviendo una especie de standby, Tamara ha explicado que tiene una relación espectacular con él y se ven muy a menudo.

Hablamos con Tamara Gorro y lo cierto es que no descarta retomar su relación con Ezequiel Garay: "yo tengo que estar bien. Ahora mismo soy yo, no es que los demás no. Todo, el tiempo lo dirá". Eso sí, está centrada en su salud mental, por eso todavía se mantiene alejada del que fuera su marido, aunque mantienen una buena relación: "todo está perfecto, como habéis visto hasta ahora. Si no, sabes que os lo diría. Está perfecto y seguirá perfecto".

La influencer no descarta que compartan las vacaciones de verano con sus hijos: "eso ya lo veréis, ya sabéis que no imagínate que te digo que sí y luego es que no y ya se ha liado". Tamara Gorro también nos ha desvelado cómo lleva la recuperación tras su operación de vesícula y nos habla de su dieta actualmente: "es una alimentación estricta pero claro, no me puedo comer una tortilla de patata con cebolla de mi yaya, que es lo que me hace coger peso pero ya llegará".

Tamara nos confiesa que tiene que centrarse en recuperar el peso perdido y aunque todavía siente molestias, se encuentra muy bien: "de la operación, perfecto. Me duele un poco, pero bueno, lo normal. Estoy perfecta, ahora me falta coger un poquito de peso. A ver si puedo comer ya un chocolate".

Tras hacer público su tratamiento en terapia para encontrarse mejor, asegura que va por buen camino y la constancia es el secreto para avanzar: "hay que ser muy constante. El momento en que se para, es cuando pueden venir las curvas". A pesar de seguir sufriendo miedos, se alza de valor y se siente más libre que nunca: "me siento libre, me siento muy libre. Con miedos, pero muy libre".