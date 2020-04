La surrealista teoría anti-vacunas de la 'influencer' Miranda Makaroff en plena pandemia: "ERTE a tu cerebro"

La pandemia que padecemos, la del COVID-19, ha alterado nuestra forma de vida de manera inesperada. Ni los mayores expertos fueron capaces de prevenir la gravedad de la situación, lo que ha provocado que los países de todo el mundo hayan tenido que tomar medidas drásticas para evitar la propagación del coronavirus. Es el caso de España, cuyos ciudadanos llevan aislados en sus hogares desde el pasado 14 de marzo, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretó el Estado de Alarma, y que se va a prolongar hasta, como mínimo, el 25 de abril.

Pese a la dureza de las medidas, los españoles están siendo sumamente responsables en su mayoría, haciendo caso a las medidas impuestas por el Ejecutivo. Mientras, los investigadores trabajan a toda máquina para encontrar una vacuna contra esta epidemia global. Aunque ojo, porque algunos ciudadanos de a pie consideran que la vacuna no sería necesaria para esta ni ninguna otra enfermedad, ya que es posible curar nuestras enfermedades a través de la mente.

Asi lo cree al menos una reconocida 'influencer', Miranda Makaroff. Artista polifacética y diseñadora, sus recientes vídeos han escandalizado a más de un usuario en las redes sociales. Y es que Makaroff ha dado a conocer cuál sería su solución para evitar las vacunas o el uso de las medicinas: "Mira, si de pequeña nos enseñaran a sacar el poder que tenemos dentro del cerebro que es una máquina brutal, y nos enseñaran a gestionar nuestro sistema inmunológico para curarnos, a gestionar nuestras células con la mente, no necesitaríamos ni vacunas, ni medicinas ni nada. Pero la gente no sabe, y seguramente yo tampoco lo sé porque no me lo han enseñado,pero me encantaría saberlo. Es el futuro", sostiene la 'influencer' española con cierta frivolidad.

Y es que a día de hoy ningún estudio avala la teoría de Miranda Makaroff, lo que le ha costado numerosos comentarios críticos contra ella. Es el caso de la periodista científica Rocío Vidal, que en su cuenta de Twitter arremetía contra ella: "La ignorancia y la estulticia llevada a cotas jamás vistas".

'Fuck vaccines' dice la influencer iluminada sin despeinarse... pic.twitter.com/ITRUzY74UP — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) April 5, 2020

Otros usuarios han tirado de su faceta más irónica para mofarse de la 'influencer'. En uno de los tuits se puede leer el desprecio al oxígeno, al no ser necesario para respirar.

Voy a educar a mi cerebro a decirle a mis celulas que se gestionen solas, que el oxigeno sobra. Fuck Oxygen — Abastronius Landerum (@SimpleBlackRGB) April 5, 2020

Tampoco han faltado los comentarios ásperos contra Miranda Makaroff, a la que han tildado algunos de subnormal.

Si de pequeña hubiera ido al colegio, alomejor seguía siendo igual de subnormal. — Laura (@Lathenia06) April 5, 2020

y "fuck cualquier cosa que venga del exterior" ... el nivel de estupidez que maneja es asombroso, y más asombra hacer gala de ello — And! (@andres3020) April 5, 2020

Hay seguidores que incluso han jugado con la situación económica actual, afirmando que el cerebro de la 'influencer' ha sufrido un ERTE, al igual que los trabajadores de otras muchas empresas del país como consecuencia de la parálisis que está sufriendo España como consecuencia del confinamiento y la propagación del virus.