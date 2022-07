Sumisión química: así puedes saber si estás bajo los efectos del alcohol o te han echado algo en la copa

Cuatro personas han denunciado ante la Policía Foral tras sentir pinchazos durante las fiestas de San Fermín, pero que no conllevaron delitos posteriores como robos o agresiones sexuales. Las víctimas denunciaron la noche del sábado al domingo que habían recibido pinchazos similares a los de una jeringuilla, señalando esto como una posible sumisión química. Estos sucesos tuvieron lugar en tres puntos diferentes de Pamplona y a horas dispares. Dos de ellos se produjeron en el Paseo Sarasate, otro en El Redín y el último en la calle Arrieta.

Según han informado desde el Gobierno foral, las víctimas recibieron pinchazos que les dejaron como adormecidas, pero no se han registrado delitos posteriores. Sin embargo, los distintos análisis médicos efectuados a todas las personas denunciantes, tres mujeres y un hombre, no han constatado la existencia de posibles sustancias inoculadas. Al igual que afirman que cada uno de los casos está bajo investigación policial.

A pesar de ello, la Policía ha decidido reforzar la vigilancia ante posibles casos. Asimismo, han informado desde el Ejecutivo que se ha activado el protocolo para que en cualquier situación denunciada se proceda al traslado hospitalario para que se realicen los análisis pertinentes.

Esta nueva modalidad de sumisión consiste en inyectar a las victimas las drogas directamente, sin estas darse cuenta, con el fin de cometer robos o delitos sexuales. Cada vez es más común que estas prácticas se llevan a cabo en actos multitudinarios, aprovechándose del estado de ebriedad o del despiste de los asistentes. Al igual que se ha normalizado el depositar algún tipo de sustancia en las consumiciones de la persona de la que se quieren aprovechar.









¿Cómo diferenciar si estás bajo los efectos del alcohol o las drogas?

Según varios estudios realizados en España, el alcohol está presente en un 80% de los delitos de sumisión química, y el 20 % restante corresponde a las benzodiacepinas, el GHB o éxtasis líquido, la ketamina y de forma muy limitada la burundanga. Del 80% de las sumisiones químicas que se registran en España, un 33% está detrás de las agresiones sexuales de los últimos 5 años. Es por esto por lo que es importante prestar atención a nuestro entorno y no perder de vista nuestras pertenencias.

Asimismo, para saber cómo reaccionar antes de que sea demasiado tarde, se debe saber diferenciar entre estar bajo los efectos del alcohol o de este tipo de sustancias. "Muchas de esas sustancias son depresores del sistema nervioso central, que lo que hacen es generarte efectos como somnolencia, que es lo que llaman la sumisión química", comienza explicando Alberto Esteban Aranda, Doctorando del departamento de Química Orgánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca, para COPE.

"El alcohol también es depresor del sistema nervioso central. Lo que pasa es que el alcohol tiene otros efectos como el olor del aliento provocado por el alto consumo. Eso distingue a las personas que han consumido alcohol y están en un estado de somnolencia de las que han consumido algún tipo de droga. Entonces, el aliento que pueden tener puede ser una manera de diferenciarlo", indica Esteban Aranda.

De la misma manera, apunta que "lo más recomendable en estos casos es acudir a las entidades sanitarias": "Si en este tipo de macrofiestas en los que hay un elevado consumo de alcohol como pueden ser los Sanfermines, tú o una persona de tu entorno observa que el consumo que has realizado en ese momento no es muy elevado o prácticamente nulo y presentas este tipo de efectos, quizás has podido haber tomado alguna sustancia que le han echado en la bebida o le han inyectado. Ante esto, lo mejor es acudir al hospital para que te traten lo mejor posible".









"Se trata de sustancias de acción rápida y corta duración"

Por otro lado, según explica Luisa García, doctora del hospital Clínic de Barcelona, para Efe, "por ahora no hay un protocolo nacional, tan solo uno de atención a la violencia sexual que dedica un apartado a la exploración de la sumisión química". "Muchas veces la víctima no sabe lo que ha pasado. Se presenta en urgencias y explica lo que cree recordar, ya que normalmente hay una amnesia. Se puede haber despertado en un lugar al que no sabe cómo ha llegado y muchas veces con indicadores de que ha habido algún contacto sexual sin que ella tenga consciencia", agrega al respecto.

"Es posible que los sanitarios identifiquen que puede haber sido sometida a una agresión sexual bajo los efectos de una sustancia y, en ese caso, se activa el protocolo general del Clínic para los sometimientos químicos y físicos a través de la fuerza o por sumisión psicológica, como puede ser una amenaza o coacción", indica. Este protocolo establece la recogida de muestras de sangre y orina, así como una prueba de tóxicos y si hay que avisar al forense, este recoge también las pruebas.

Por otro lado, tal y como indica la doctora, una agresión sexual "facilitada por la droga" puede ser proactiva u oportunista. En el primer caso, se administra a la víctima alguna sustancia en la bebida para anular su voluntad, disponer de su cuerpo y abusar de ella sexualmente, mientras que si se trata de una sumisión oportunista se aprovecha la vulnerabilidad de la víctima a causa de alguna sustancia que haya consumido; en una gran mayoría de los casos, alcohol.

"No pensemos en sustancias extrañas en nuestro medio, no hay una droga de la violación. Se utiliza cualquiera que deprima el sistema nervioso central, altere el nivel de conciencia y deje a la víctima sin voluntad y sin capacidad de respuesta", destaca García. La Guía de Justicia especifica que se tratan de sustancias "de acción rápida y corta duración, activas a dosis bajas, fáciles de obtener y de administrar, que produzcan los efectos buscados: amnesia, sedación, alucinaciones y desinhibición".