Sube la cifra de personas ahogadas por intentar rescatar a otras: ¿Cómo debemos proceder ante un ahogamiento?

Asciende la cifra de personas ahogadas en las piscinas y playas. Un total de 77 personas han perdido la vida ahogadas durante este mes de julio en zonas acuáticas. Sumado a las muertes ocurridas en meses anteriores, en lo que llevamos de año se alcanza la cifra de 248 víctimas.

Han sido 56 hombres y 21 mujeres los fallecidos por ahogamiento, lo que posiciona a este julio como el cuarto con más víctimas desde 2015, cuando empezó el registro, según datos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS).

Este pasado domingo un joven de 18 años perdía la vida ahogado en el río Júcar a la altura del municipio de Antella, en Valencia, mientras que una mujer de 42 años lo hacía en Torquemada (Palencia) junto al puente del río Pisuerga. No obstante, la mayoría de los ahogamientos mortales contabilizados durante el mes de julio, 41 en concreto, ocurrieron en playas del país, mientras que 22 sucedieron en piscinas, 6 en ríos y 5 en embalses.

Por comunidades autónomas, Andalucía, al igual que en el cómputo anual, es la que suma más ahogados este pasado mes (19), seguida de Cataluña (17) y la Comunidad Valenciana (10).

Se incrementan los ahogamientos por intentar salvar a otros bañistas

De todos estos casos, destaca que muchos de ellos han fallecido intentando salvar del agua a otras personas. Los últimos han ocurrido en Palma de Mallorca y en Tarragona.

Este martes un hombre de 40 años de nacionalidad italiana ha muerto ahogado en la playa del Miracle de Tarragona al intentar rescatar a dos bañistas que tenían problemas para salir del agua y que finalmente pudieron alcanzar la orilla. El fallecido se lanzó al mar desde la zona de rocas del Fortí, donde había bandera amarilla, para ayudar a una pareja. Una moto acuática de Salvamento Marítimo pudo rescatar al hombre, al que llevaron hasta la playa, donde le practicaron sin éxito maniobras de reanimación.

En el caso de Palma, el suceso tuvo lugar la pasada semana en la piscina comunitaria de un bloque de apartamentos. La principal hipótesis que maneja la Guardia Civil, que todavía investiga el suceso, es que un niño de 3 años se cayó al agua y el padre, que no sabía nadar, se lanzó en su rescate. Un vecino de los apartamentos vio desde su casa los dos cuerpos flotando en la piscina y llamó de manera inmediata a los servicios de emergencia. Desgraciadamente ambos, de nacionalidad india, terminaron falleciendo.

Ante este tipo de situaciones se ha abierto el debate: ¿debemos socorrer a esas personas o es preferible no hacer nada y dejar que se ocupen los servicios de socorrismo? Miguel Ángel Sánchez Arrocha, de la Unidad de Emergencias de la Cruz Roja, indica que si no tenemos las condiciones físicas óptimas ni conocemos las técnicas de rescate, actuar no es lo más recomendable. “Ayudar, sí, pero lo primero es llamar al 112 como teléfono de emergencia para que pueda llegar la ayuda. Si ya en la playa hay que poner salvamento, vayamos a por ellos, que están localizados en torres o sillas de vigilancia”.

Para evitar que se produzcan más casos parecidos, los expertos recomiendan responsabilidad y evitar en lo posible el baño en playas sin vigilancia.