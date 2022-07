La sorprendente historia de un hombre en Twitter de cómo se contagió de la viruela del mono: “Vais a flipar”

Fue en el mes de mayo cuando Reino Unido empezó a informar de varios casos de contagios por la enfermedad de la viruela del mono. Desde entonces, un gran número de países de toda Europa y América han comunicado una gran variedad de casos investigados y confirmados. España es en la actualidad el país que más casos ha registrado durante estos últimos meses, concretamente 4.298 según laRed Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE). Entre ellos se encuentra un tuitero, Mei Rito, quien esta misma semana explicaba a través de un hilo de Twitter cómo se ha contagiado de esta nueva enfermedad.

A través de una compra en Wallapop

"Ayer me diagnosticaron viruela del mono. No, no he participado en ninguna fiesta sexual como dice la OMS, ni me he hecho un tatuaje... Vais a flipar cuando sepais cómo lo he pillado". De esta manera empezaba a contar su experiencia. Según explica, hace unas semanas y debido a las altas temperaturas que estamos sufriendo en nuestro país, decidió dejar la bici a un lado y optar por utilizar un patinete eléctrico para desplazarse a cualquier lugar. Para ello, "contacté con un chico porWallapop y quedamos en vernos para comprobar su estado". Una vez allí y tras haberlo probado "durante quince minutos por la calle", accedió a su compra.

Tan solo unos días después, una semana concretamente, el usuario de Twitter empezó a "tener fiebre y dolores musculares", por lo que decidió hacerse varias PCR, las cuales fueron "todas negativas". Aún así, decidió trabajar desde casa "por lo que pudiera pasar". Este mismo jueves y aún con síntomas de malestar, nuestro protagonista decidió volver a su sitio de trabajo, para lo que utilizó su nueva adquisición, cuando noto que la presión de las ruedas no estaban bien. Momento de contactar con el vendedor. Fue en ese momento cuando este último le comunica que es positivo en viruela del mono y el tuitero empieza a hacerse varias preguntas. "¿Puede ser que me haya contagiado en un contacto de 15 min en el que solo nos hemos saludado dándonos la mano?", escribía.

Tras acudir a urgencias y hacerse varias pruebas, se le diagnostica esta enfermedad, probablemente, porque "el virus acabara en mis mucosas tras impregnarme de él en las empuñaduras del patinete". Es por ello que él mismo se ha encargado de recalcar que "no se trata de una enfermedad de gays", ya que puedes contagiarte "comprando en Wallapop".

