Sofía Cristo ya no puede más y asegura que no verá la entrevista de su hermano

MADRID, 1 (CHANCE)

A buen entendedor, pocas palabras. Ángel Cristo Jr se ha vuelto a sentar ante las cámaras del programa '¡De viernes!' para arremeter contra su madre por haber asistido al entierro de su tío "con lo que hizo" y además, comentar que no sabe cómo le habrá sentado a su hermana Sofía, pero que él no se lo perdonaría.

Ante estas nuevas declaraciones, hemos vuelto a preguntar a Sofía Cristo qué opina de lo que sigue hablando su hermana, pero lo cierto es que nos hemos encontrado con una mujer agotada y nos ha asegurado que prefiere mantenerse al margen de la polémica entre su hermano y su madre: "Es que no me cuentes, no me cuentes, no quiero saber nada. Es que no quiero saber nada, mi decisión es no ver, así que no me contéis vosotros porque me estáis intoxicando y no quiero ver nada".

Eso sí, ha querido recalcar ante las cámaras que su madre es una madraza y que "siempre lo ha sido, es la verdad", pero volviendo a dejar claro que "para mí es muy incomodo que vengáis todo el rato conmigo como si fuerais mis guardaespaldas".

Cuando le comentaban las nuevas palabras de su hermano, nos afirmaba que "me da igual lo que diga, porque no lo voy a ver y no lo pienso verlo y lo sale y lo que salga a partir de ahora no es problema nuestro, ¿sabes?".

Minutos más tarde, saturada por las preguntas, llegaba a su casa y zanjaba el tema: "Mira, yo no voy a ver nada. No quiero que me contéis nada y es que no lo voy a ver. Es que no quiero verlo, ni estoy viendo nada estos últimos días. ¡No quiero ver nada ni saber nada!".

Sofía explotaba desvelando que "no me hace bien entonces os pido por favor, por respeto hacia a mí, que cuando me vengáis a preguntar, no vengáis con lo que ha dicho, no quiero saberlo... ¡qué no voy a hablar! No voy a hablar nada. Solo voy a decir que apoyo a mi madre, estoy del lado de mi madre y que mi madre es una gran mujer y una gran madre, cosa que ya he dicho antes. No quiero hablar, no puedo más, de verdad".