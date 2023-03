Siete de cada diez jóvenes consideran menos nocivo el consumo de cannabis que el de alcohol o tabaco

Casi el 56 por ciento de los jóvenes son partidarios de regular el uso terapéutico del cannabis y un tercio su consumo lúdico en España. Y es que,según refleja el informe de la Fundación FAD Juventud: “Representación social del cannabis 2022”, aún son mayoría quienes minimizan los problemas que provoca y 1 de cada 4 jóvenes considera que el cannabis no es dañino para quien está sano aunque se consuma mucho:

"Me parece igual de peligroso que el alcohol y el tabaco, si lo consumes frecuentemente cualquiera de las tres no pueden ser buenas", dice una jóven preguntada por COPE que contrasta con lo que dice otro "no te puedes morir por sobredosis de cannabis y sí te puedes morir por sobredosis de alcohol y el alcohol es legal".

Los médicos consultados por COPE alertan, en cambio, del impacto que tiene su consumo, sobre todo, en el cerebro de los adolescentes. Vanessa Deniz es médico especialiazada en salud mental y drogas: "no se debe considerar el cannabis como una herramienta para pasárselo bien. Debería tratarse como si fuera nitroglicerina, con muchísimo cuidado no vaya a ser que lo que te produzca no es lo que tú estabas buscando", alerta.

Además de dependencia, en determinadas personas el cannabis provoca alteraciones en el estado de ánimo, en el estado de percepción y es un factor desencadenante de trastornos psicóticos como la esquizofrenia.

¿Qué piensan de la liberalización del consumo?

Si las normas se suavizasen, un 51,7 % cree que aumentarían los consumos, en general. Pero cuando se les pregunta por los cambios en suconsumo si se liberaliza la sustancia, el 54,1 % cree que no consumiría más frente al 18,3 % que indica que sí y al 15,8 % que dice que lo probaría. Lo llamativo de estos porcentajes, afirma el estudio, es la redistribución de las respuestas respecto a las de 2016, cuando un 81,2 % declaraba que, ante una posible liberalización, no consumiría más, un 4,9 % decía que sí y un 6,6 % que lo probaría.

Al preguntarles por los problemas derivados de la regulación, 4 de cada 10 señala que aumentarían los problemas: un 41,4 % que habría más problemas para los consumidores y un 42,3 % que se generarían más problemas sociales. Pero también existen porcentajes significativos entre quienes creen que los consumidores de cannabis tendrían los mismos problemas y que la sociedad no vería incrementada su problemática colectiva, destaca el documento.