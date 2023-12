SATSE reclama a la RAE que modifique la definición de 'doula' por generar confusión entre la población

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a la Real Academia Española de la Lengua (RAE) y al Ministerio de Ciencia y Universidades que se modifique la nueva definición de 'doula' que aparece en el Diccionario de la Lengua Española, porque no se ajusta a la realidad y genera confusión entre la población.

El Diccionario de la Lengua Española de la RAE ha actualizado su contenido y ahora aparece el término 'doula', como una "persona, generalmente mujer, capacitada para prestar asistencia, orientación y apoyo emocional a una mujer durante el embarazo, el parto y el posparto".

El Sindicato subraya que las 'doulas' no están habilitadas legalmente para prestar asistencia sanitaria de ninguna índole. "No son profesionales sanitarios, no presentan ningún requisito de cualificación formal, y, por tanto, no pueden asumir legalmente esas supuestas funciones asistenciales que se les atribuye en la definición de la RAE", añade.

SATSE incide en que las únicas personas que están formadas y capacitadas legalmente para asistir a la mujer en los ámbitos que la RAE describe para la 'doula', son las y los profesionales sanitarios titulados de las disciplinas de la Enfermería y la Medicina. En concreto, las personas de estas dos profesiones especializadas oficialmente en Obstetricia y Ginecología (matronas y ginecólogos).

Si la definición de 'doula' ha causado sorpresa en SATSE, aún más el comprobar que los términos matrona y 'doula' son considerados por la RAE como sinónimos. "Las matronas, como especialidad dentro de una profesión sanitaria regulada, son merecedoras de todo el respeto y también del conocimiento de su vertiente profesional y de visibilización ante la sociedad", asevera.

PIDE ACTUALIZAR EL TÉRMINO MATRONA Y ENFERMERA

De otro lado, el Sindicato asegura que carece de rigor la definición del propio término matrona y del término enfermera en el Diccionario y entiende que necesitan una actualización por su parte. En ambos casos no se hace referencia a que son profesionales legalmente autorizados para ejercer las competencias que la propia ley les otorga, algo que a lo que sí se hace referencia en otro tipo de profesiones sanitarias.

En cuanto al término de matrona en concreto, "lo limitan en su definición solo al parto en exclusiva, algo que claramente no refleja la capacitación/habilitación de estas enfermeras especialistas el cual incluye (entre otras etapas no reproductivas de la mujer) también al embarazo y el postparto".

Por ello, reclama que se valore la necesaria actualización de los términos de enfermera y de matrona, ajustándolos a su actual realidad profesional y social.