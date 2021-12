Sánchez Dragó sentencia a Dabiz Muñoz y cuenta lo que hizo en su restaurante: "De tontos"

La cocina moderna tiene como creador insigne a Dabiz Muñoz. Un hombre que, a pesar de su juventud, ha cautivado los paladares, no solo de los españoles, sino que igualmente, ha logrado conquistar los gustos más exquisitos de medio mundo. Con su restaurante madrileño DiverXO, el chef inspira una experiencia única a quien es capaz de atreverse a disfrutar de una combinación explosiva de diferentes sabores y apariencias que a buen seguro no dejan indiferente a ninguno de sus clientes.

Una de estas opiniones, y quizá sea de las más transgresoras, la ha protagonizado el escritor español, Fernando Sánchez Dragó, quien ha saltado a realizar su opinión sobre la comida y el propio restaurante. Todo ello, ha estado suscitado por el aumento del precio del menú degustación del propio restaurante; en otras palabras, el precio pasa de los 250?€, hasta los 365 € que costará a partir del primero de enero del próximo 2022.

Afirma el escritor en las redes sociales que “no hay menú de degustación que merezca pagar 365 euros. Eso es de tontos”, considera Sánchez Dragó en un mensaje de Twitter en el que también asegura que disfrutó de una cena en el restaurante DiverXo, ocasión en la que no pagó. Igualmente, afirmó que "nunca, antes, había comido tantas bullipolleces; después, tampoco. No tengo nada en contra de ese cocinero, pero en contra de lo que sirve, sí”, apuntó Sánchez Dragó. Por último dijo no tener "nada en contra del cocinero", sin embargo, sí "contra lo que sirve".

Una rivalidad de antaño

Las diferencias entre ambos ya vienen de hace años. El propio Sánchez Dragó, redactó en El Mundo, junto a Salvador Sostres, un artículo sobre la experiencia que habían tenido comiendo en el restaurante de Muñoz. En su día ya tuvo una repercusión ciertamente grande, y es que el latigazo no fue pequeño: "Diverxo es uno de tantos fraudes que cada día se perpetran en nombre de la cocina de creación y de vanguardia, un quiero y no puedo total, un manierismo bochornoso, una pedantería imperdonable”.

Del mismo modo tildó de "cocina fallida" al producto ofrecido por un Dabiz Muñoz que, ya en ese momento, respondió al ataque por redes sociales. El 2014, hizo una publicación en la que afirmaba sentir "náuseas" por el escritor español, y afirmó que "escribir sólo por epatar=periodismo malo..".