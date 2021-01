Rufián saca a la luz el gesto oculto que Ortega Smith le dedicó al PNV en el Congreso: “Tengo una foto”

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha desvelado esta semana en su canal de Youtube el gesto oculto que le dedicó el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, a todo el grupo parlamentario del PNV durante un pleno en el Congreso. Lo ha hecho a través de su canal en redes sociales conocido como ‘La Fábrica’, en el que entrevista a figuras tanto de la política, la cultura o los medios de comunicación con gran carga sobre el tema catalán independentista.

En esta ocasión la entrevista era al conocido periodista catalán Marc Giró, especializado en información de moda y estilo. Ha sido al final del programa cuando, hablando de la relación del propio Rufián con otras figuras del mundo de la política, el portavoz del partido independentista contaba una anécdota reciente con el portavoz de Vox y con los parlamentarios del PNV.

Rufián y el gesto de Ortega Smith

“¿Sabéis qué hace Ortega Smith?” comentaba Rufián a su entrevistado y a una colaboradora en su último programa de La Fábrica, emitido esta semana: “Es que es la hostia”. “El otro día llego al pleno, es que lo tengo aquí”, gesticulaba el diputado de ERC haciendo gestos de que se encuentra muy próximo al líder de Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

“¿Sabéis que Vox llama al PNV recoge nueces? La cuestión es que puso una foto de unas nueces en el iPad, y él tiene al lado a los del PNV, giró el iPad y estuvo todo el pleno… Tengo una foto de la movida, porque flipaba”, revelaba Gabriel Rufián. “La actitud del PNV es que pasaban de todo pero, ¿en qué momento pones unas nueces en el iPad para putear?”, preguntaba a su entrevistado, que se divertía con la anécdota.

El origen de las nueces y el PNV

No obstante, a pesar de lo que afirma Rufián en la entrevista, el término “recogedores de nueces” aplicado al PNV no es invento del partido de Santiago Abascal, sino que se remonta a hace ya 30 años y al ex presidente de la formación nacionalista vasca, Xabier Arzalluz. "No conozco de ningún pueblo que haya alcanzado su liberación sin que unos arreen y otros discutan. Unos sacuden el árbol, pero sin romperlo, para que caigan las nueces, y otros las recogen para repartirlas", comentaba en 1991 el político.

Un término, no obstante, que Vox se ha encargado de recuperar en los últimos meses y que, en el caso de Rufián, le ha confundido hasta el punto de pensar que se trataba de un ‘mote’ contemporáneo.