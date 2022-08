La respuesta de un bar a una clienta que denuncia amenazas del camarero: "Buenos días, Carmen"

El verano es tiempo de vacaciones, terrazas y cervezas, y los establecimientos hosteleros, especialmente en la costa, se llenan de clientes deseando tomar algo y disfrutar junto a sus parejas, familiares y amigos. Pero en ocasiones, surgen tensiones entre trabajadores y clientes que provocan reseñas negativas en Google, una de las venganzas más temidas por los hosteleros, que no dudan en responder si consideran que la crítica ha sido desafortunada o imprecisa.

Es el caso de lo que ha sucedido con Carmen, que decidió subir la siguiente reseña sobre un local a Google.

“Estaba replanteándome si escribir esta reseña o no, pero es que el trato que recibimos fue horrible. Éramos un grupo de ocho personas, de las cuales solo consumimos siete, y se nos echó en cara de muy mala manera y con amenazas con echarnos del lugar si la octava persona no consumía nada.

Me parece de muy mal gusto e irrespetuoso que siendo un grupo tan grande en el cual estábamos consumiendo mucha bebida (jarras, cervezas y chupitos) obligasen a alguien a pedirse un pincho de tortilla para que no nos quitasen la mesa xd”.

La respuesta del bar a la clienta que denunció amenazas

Los dueños del local no estaban nada satisfechos con la reseña de la clienta, que aseguran no se corresponde con la realidad, y se lo han hecho saber con estas palabras:

“Buenos días Carmen, estamos de vacaciones desde el día 30 de julio y abrimos en pocos días, no tengo tortilla en el local, solo vendo bebida, revisa bien a quien le quieres poner esta reseña. Porque te has confundido de local, repito no tengo TORTILLA, NI NINGÚN TIPO DE COMIDA, Y ESTAMOS DE VACACIONES, así que dudo que los hechos que comentas sean en mi local”.

La conversación se ha hecho viral en redes sociales por denunciar una realidad cada vez más frecuente, que es que muchos clientes dañan la reputación de locales sin base ni fundamento, causándoles un perjuicio económico porque otras personas puedan evitar consumir allí si tiene determinadas reseñas negativas.

@soycamarero reseña en el bar de mi hermano, la peñita está mal de la cabeza ?? pic.twitter.com/QeLimmPL6F — Lokii (@palazonjr_) August 23, 2022