Rego insta a Feijóo a visitar un centro de menores migrantes en Canarias ante las dudas con la acogida obligatoria

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha instado este miércoles al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que "busque un hueco en la agenda" y visite un centro de menores migrantes en Canarias antes de fijar posición sobre la reforma de la ley de extranjería para hacer obligatoria la derivación.

En declaraciones a los periodistas antes del inicio de la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud le ha pedido que "mire a los ojos a los niños que están aquí, son niños que vienen y están solos, que están solas, que están en situación de desamparo y tenemos obligación, como país, de acogerlos de manera digna y de manera solitaria en todo el territorio".

Rego ha apuntado que no sabe qué PP se va a "encontrar" dado que ha tenido muchos cambios de opinión "en poquito tiempo" mientras que el Gobierno siempre ha defendido la misma posición, que no es otra que activar una solución "estructural".

Ha lamentado que ninguna comunidad del PP haya asistido a la visita de un centro de menores en Tenerife y ha defendido la "propuesta seria" del Ejecutivo para armar una solución, "con suficiencia financiera y de una manera sostenida en el tiempo" para dimensionar los servicios públicos y generar una situación de equilibrio territorial.

"Tiene que haber un mecanismo de solidaridad territorial en nuestro país. Los niños llegan a España. No podemos dejar atrás a ningún niño o niña, es una cuestión de derechos humanos, y no podemos dejar atrás tampoco a ningún territorio. Canarias no se puede hacer cargo en soledad de un fenómeno como este", ha comentado.

Sobre las derivaciones voluntarias pactadas en 2022 y 2023 ha dicho que están "sin cubrir" en un 40% y un 80% respectivamente lo que demuestra que es un mecanismo que "no es efectivo".