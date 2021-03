El recuerdo de Eric Clapton a su hijo fallecido a los cuatro años: así se compuso su canción más dura

La carrera de Eric Clapton siempre ha estado marcada por el suceso que tuvo lugar el 20 de marzo de 1991, cuando el hijo que tenía junto a la modelo Lory Del Sano, de cuatro años de edad, se precipitó al vacío en un rascacielos de la ciudad de Nueva York. A partir de ese momento, esta tragedia impregnó gran parte de la carrera del famoso guitarrista, llegando a plasmar en su música el dolor que sentía tras la pérdida.

Eric Clapton nacido en Rupley (Inglaterra) el año 1945 es un gran hombre de la música blues con hábil dominio para la composición musical con la guitarra. Un titán al estilo de Santana, pero con un estilo propio. Todo empezó a los 13 años cuando le regalan una guitarra y ahí empieza su complicidad con el instrumento de cuerda. Abandona la escuela, acompaña a su abuelo en el trabajo siendo un obrero más, pero la guitarra le atrae y será su camino definitivo.

Los secretos de 'Tears in Heaven'

La canción de Eric Clapton es muy propia para el recuerdo para los difuntos y la esperanza en la Vida Plena. 'Tears in Heaven' -Lágrimas en el Cielo- se titula. El tema surge en 1993 cuando Clapton pierde a su hijo Conor. A los 4 años, el pequeño sufre un accidente y cae del piso 53 en un rascacielos de Manhattan. Fue algo trágico, pero el cantante quiso dar un tono de luz y esperanza desde su creencia más profunda al suceso trágico. Y ahí surge esta melodía lenta, pero que da paz.

El cantante establece un diálogo muy entrañable con el pequeño Conor al que le pregunta si en su lugar de paz y felicidad en el Cielo le sabría reconocer. Si se podrían dar un abrazo. El propio cantante de blues manifiesta a su hijo que tiene por seguro que no sufre sino todo lo contrario. Que está feliz allí porque en el Cielo no hay lágrimas lo cual transforma la tragedia en esperanza y alegría por alcanzar la meta donde no hay sino paz y gozo que superan todo conflicto. La ilusión de un cantante que cambia la tristeza en esperanza y luz como la que puede irradiar un niño desde el Cielo.

Cuando Conor falleció, Clapton llevaba tres años recuperado después de superar un tratamiento para superar sus adiciones a diferentes sustancias como el alcohol o la cocaína. Por ello, muchas de las personas de confianza del artista y también sus fans pensaban que la marcha de su hijo pequeño podría provocar una recaída en estas adiciones, cosa que finalmente no se produjo.