El rector de U.Salamanca pide a Educación una regulación sobre las novatadas

El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, ha reclamado hoy al Ministerio de Educación una regulación sobre las novatadas, y ha lamentado que este tema no esté en la agenda del próximo Consejo de Universidades.

Rivero ha presentado hoy en rueda de prensa una campaña contra las novatadas en la Universidad salmantina que tendrá como lema 'No las permitas. ¡Denuncia!' y en la que se propone a los alumnos afectados que rompan su silencio y hagan visibles estas prácticas.

A través de esta campaña, desde la USAL se "activarán los mecanismos que tiene a su disposición para exigir responsabilidades a quienes participen en agresiones físicas o morales a sus compañeros", ha explicado Rivero.

En la iniciativa colaboran de forma conjunta el Vicerrectorado de Estudiantes y Sostenibilidad, el Servicio de Asuntos Sociales, el Servicio de Colegios Mayores, Residencias y Comedores, el Servicio de Producción e Innovación Digital, el Ayuntamiento de Salamanca y la Policía Local.

La campaña, cuya finalidad principal es la prevención desde los espacios universitarios, repartirá durante la Feria de Bienvenida, que se celebrará el 13 de septiembre, marcapáginas con indicaciones sobre cómo proceder en esas situaciones.

En relación a la moción aprobada en 2014 en el Senado para erradicar las novatadas en los campus universitarios, el rector ha asegurado que "sería de agradecer que hubiera una regulación desde el Ministerio", aunque ha lamentado que "en el próximo Consejo de Universidades no figure en la agenda".

Ha añadido que el camino a seguir será el de la "colaboración y comunicación con las autoridades locales, acción preventiva para evitar que ocurran las novatadas y, en caso de que ocurran, activación de los mecanismos de los que dispone la Universidad para exigir responsabilidades a los participantes".

También ha destacado el consenso existente entre los rectores de Castilla y León a la hora de calificar a las novatadas como algo "inaceptable desde el punto de vista universitario" y ha defendido que "ninguna agresión, ya sea física o moral, es tolerable en ningún contexto, y menos en la Universidad y sus espacios".

La vicerrectora de Estudiantes y Sostenibilidad, Ana Belén Ríos Hilario, ha hecho un llamamiento a los estudiantes veteranos para no perpetuar unas tradiciones "que no pueden asociarse a un rito iniciático, al consumo excesivo de alcohol, al machismo y al acoso", y ha recalcado la importancia de contar con la colaboración no solo de la comunidad universitaria, sino de toda la comunidad salmantina.