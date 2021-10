Rechazo "absoluto" a la propuesta de Educación sobre las enseñanzas clásicas

La Sociedad Española de Estudios Clásicos y la plataforma Escuela con Clásicos ha tildado de "absolutamente" negativo el currículo propuesto por el Ministerio de Educación para estas materias y, de no corregirse, advierten de la desaparición de las enseñanzas clásicas en el sistema educativo en "muy pocos años".

En un comunicado enviado este martes, ambas organizaciones coinciden en que los borradores de enseñanzas mínimas lejos de fomentar una formación desde "cimientos sólidos" promueven una preparación "superficial, centrada en aspectos técnicos y profesionales".

Las materias clásicas pierden de "una forma dramática su viabilidad, enterradas entre un sinnúmero de opciones, muchas de las cuales tienen muy difícil justificación", subraya la nota de prensa.

El departamento de Clásicas, añade, es el único de los centros de Secundaria que no imparte ni una sola materia obligatoria, y en los últimos años ya no solo han dejado de impartirse estas materias en numerosos centros sino que "toda la modalidad de Humanidades ha desaparecido en decenas de institutos".

De salir adelante la propuesta ministerial en los términos actuales, se daría "la puntilla a toda esta modalidad y, con ella, a lo poco que queda de la presencia del legado clásico en el sistema educativo español".

Piden a Educación corregir esta situación, introduciendo los siguientes cambios: la Cultura Clásica debe ser cursada al menos en un curso entre 1º y 3º de ESO; el Latín debe tener el carácter de obligatoria común en 4º de ESO, como asignatura clave para la formación lingüística y cultural, y el Griego debe ser materia troncal común de modalidad, es decir, obligatoria, en el Bachillerato de Humanidades.

Ademas, el Bachillerato de Humanidades debe "reforzarse" haciendo obligatoria su oferta en todas las localidades donde solo haya un centro de Bachiller y en aquellos casos en que los estudiantes no puedan razonablemente ir a otro lugar de la misma localidad para cursarlo.

"De no tomarse estas medidas, esta administración educativa pasará a la historia como aquella que eliminó de hecho las enseñanzas clásicas en España".

Explican que en la propuesta del Ministerio, la Cultura Clásica sigue siendo una asignatura optativa en la ESO y no una obligatoria, como se pedía; el Latín de 4º de la ESO seguirá siendo una materia troncal de modalidad, no una materia común como se demandaba; el Griego sigue siendo en Bachillerato una troncal de opción de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, "en un estatus marginal", no una materia obligatoria.

Asimismo la Literatura Universal sigue siendo optativa en 1º de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, "compitiendo, por tanto, directamente con el Griego y cerrando a los estudiantes que la elijan no solo el Griego I, sino también el Griego II, que va ligado al anterior".

"Aunque nominalmente las materias clásicas no modifican su estatuto con respecto a la LOMCE, su situación empeora drásticamente a la vista de cómo queda el resto de las materias", concluye la nota.