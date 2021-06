La reacción de una actriz de doblaje al nuevo trabajo de Lola Índigo que ha roto el corazón de todos

La cantante Lola Índigo revolucionó el panorama musical español pese a ser la primera concursante de Operación Triunfo en abandonar la mítica Academia. Tras su salida, y con su 'Ya no quiero ná', obtuvo numerosos premios y el reconocimiento del público que siguen cada sencillo que lanza y cada paso que da. El último que ha realizado la intérprete: incorporarse al equipo de los Looney Tunes para dar voz a Lola Bunny en el film "Space Jam: Nuevas Leyendas". Está previsto su estreno en España el próximo 23 de junio.

Este es el primer proyecto de doblaje en el que participa la intérprete y gracias a un personaje que le ha marcado desde su infancia y a quien le ha dedicado una canción "Lola Bunny", tal y como informa Warner Bros a través de un comunicado. Esta colaboración llega mientras Índigo prepara el lanzamiento de su nuevo disco, con quince canciones en las que colabora con varios artistas destacados. Sin embargo, esta nueva faceta de la artista ha causado revuelo entre los actores de doblaje.

Vera Bosch es una intérprete de rodaje que reaccionaba al tweet en el que Lola Índigo contaba que pondría voz a este personaje de animación. Bosch adjuntaba el mensaje de la artista y ponía un corazón roto. Un modo de reflejar su descontento con esta medida.

"Me ha partido el corazón ver que te quitaron el papel de esta manera", "Por estas situaciones tenemos que hacer piña y apoyar a todos los actores de doblaje profesionales" o "¡Mucho ánimo!" son algunos de los muchos mensajes que recibía la actriz tras ese emoji sencillo pero que daba a entender muchas cosas sobre el trabajo de Lola Índigo (a pesar de no ser actriz de doblaje).

Por estas situaciones tenemos que hacer piña y apoyar a todos los actores de doblaje profesionales, pero no tirar mierda a los que eligen, por que no es su culpa si no de la compañía que los elige.



ANIMOS VERA! UN BESAZO TE QUEREMOS!!