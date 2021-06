Rankia Students Summit: Las mejores universidades y escuelas de negocios

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"La primera edición de Rankia Students Summit se llevará a cabo este año 2021 los días 29, 30 de junio y 1 de julio. Las jornadas darán comienzo a las 10:30h (hora peninsular). Se escucharán a profesionales del sector financiero impartiendo ponencias y hablando de la oferta académica que ofrecen algunas de las mejores Escuelas de Negocios del país

El evento además de ser totalmente gratuito está dirigido tanto a estudiantes de últimos años de carrera que estén interesados en cursar un Máster como a aquellas personas que quieran dar un salto cualitativo en su carrera profesional.

Rankia, empresa valenciana que ha creado una gran comunidad online entorno a las finanzas y los mercados financieros, reúne nuevamente a grandes figuras del mundo financiero/empresarial como: Juan Ramón Rallo, Luis Viceira, Luis Martín Cabiedes, Jaume Bonet, Juan Such y Fernando Vega, entre otros, consagrándose de nuevo como referente en formación financiera. Con su ayuda, se obtendrán las claves para elegir adecuadamente la formación y cómo dar el paso correcto en la trayectoria profesional.

Se contará con la participación de 10 de las Escuelas de Negocios más prestigiosas. Entre ellas se encuentran entidades de gran calibre como son, Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), ICADE, ESIC, Eada Business School, OMMA Business School y Centro de Estudios Garrigues.

Las 12 ponencias y las charlas magistrales se llevarán a cabo a través de seminarios online durante los tres días y cada una tendrá una duración aproximada de 45 minutos. "Durante los tres días, podrás reservar un one to one con cualquiera de las 10 escuelas para entrevistarte con cada una y recibir más información de la oferta académica que te haya gustado".

Y es que, para alcanzar el éxito profesional en el sector financiero o en el management, es esencial contar con una buena formación académica previa. Es por ello que se presentan las principales universidades de España y a profesionales reconocidos del sector financiero mediante los cuáles se puede obtener información relevante para elegir el máster adecuado y aclarar todas las dudas.

El evento permitirá resolver el futuro profesional en 3 días y dejar el trabajo hecho para el próximo curso.

Para asistir hace falta registrarse en la página oficial.

#RankiaStudentsSummitFechas: 29, 30 de junio y 1 de julio.Precio: gratuitoRegistro: https://www.rankia.com/webinars/4022-rankia-students-summit-2021E-mail: info@rankia.com

