Rafael: “Mis viajes largos son muy largos, pero me compensa económicamente”

¿Te atreverías a viajar con un coche eléctrico? Muchos conductores tienen todavía dudas a la hora de atreverse a hacer un viaje largo con un coche que no sea de combustión. Dudas a la hora de donde cargar, dudas a la hora de saber y confiar que funcionaran los cargadores y dudas sobre si tendrán suficiente autonomía.

Según el Anuario de Movilidad Eléctrica, solo en 2023 los puntos de carga de coches eléctricos crecieron un 41%, se instalaron 8.777 nuevos, pero aún estamos muy lejos de Europa.

Rafael, viaja todos los veranos hasta Cádiz

Desde hace casi 3 años tiene un Nissan eléctrico de 62 kilovatios. Cada verano viaja a Cádiz con sus hijos, pero también se ha ido a Jaén, Jerez, Salamanca, Ávila y a Portugal. Según Rafael los viajes largos con complicados: “hago uno o dos al año. Mi coche tiene una autonomía de 320 kilómetros, no suelo apurar y trato de cargar a los 200 kilómetros, por si el cargador no funciona”. Tiene que hacer 3 paradas para un viaje de 700 kilómetros, cada vez que carga espera 45 minutos: “eso hace que un viaje de 7 horas se convierta en uno de 10”.

Le merece la pena, porque no es su día a día. Primero por la economía. En carretera cada 100 kilómetros le cuesta 4 euros, frente a los 12 euros de la gasolina. Si hablamos de ciudad, el precio de carga le sale a 30 céntimos cada 100 kilómetros: “con gasolina me dejaba 300 euros al mes, y ahora no llego a los 10 euros”. Por otro lado, cree que compensa también por el mantenimiento: “el coche eléctrico prácticamente no tiene, compruebas la batería y poco más, no tiene manguitos, ni refrigerados. Su mantenimiento es un chollo”.

Pero no todos son pros para Rafael, conoce perfectamente los contras. En su primer viaje, nada mas comprarse el coche, se quedó tirado en la carretera. El primer sitio donde intentó cargar el enchufe no era el de su coche, y el segundo no tenía cargadores que funcionaran: “me tuvo que llevar una grúa a otro punto de carga a 45 kilómetros de distancia”. Admite que es algo que puede pasar, igual que encontrar que hay más gente cargando, aunque :”pocos saben que los cargadores se pueden reservar por aplicación media hora antes de llegar, y nadie puede usarlo gasta que tu llegues”.

El problema que es que no hay una app única que te diga donde están todos los puntos de carga, sino que hay varias, a veces señalan otros puntos de carga que no son suyos, pero no siempre. Luego hay aplicaciones generalistas, que te señalan muchos puntos pero no todos. Rafael tiene 10 apps en su móvil, habitualmente mira dos o tres para asegurarme donde puede cargar.

Para Rafael el coche eléctrico no es una solución si realizas muchos viajes largos, y mucho menos si lo haces con niños pequeños, porque el viaje se puede convertir en algo interminable.

Lars, se dedica a probar coches eléctricos.

Tiene un Tesla de gran autonomía con 450 kilómetros entre carga y carga y que usa para viajar. Es el quinto coche eléctrico que tienen en la familia.

La experiencia es distinta según que coche usemos, su coche le indica los puntos de recarga tanto en la península como por Europa, con cuanta batería va a llegar a su destino e incluso cuanto tiempo va a estar recargando. Sin embargo admite que con otras marcas se requiere algo más de planificación, mirar aplicaciones y tener claro donde quieres parar.

Nunca ha tenido problema en llegar a un punto de recarga: “hoy en día el problema no es muy grande, en todas las vías principales vas a encontrar puntos de carga. Desde 2019 se han multiplicado la cantidad de cargadores en España. En el resto de Europa es incluso mas sencillo, puedes viajar como viajas en un coche de combustión, cuando te queda un 10 por ciento batería paras en la siguiente salida y hay punto de recarga, en España tienes que tenerlo algo mas planificado”.

Para Lars es fundamental entender que hay coches que son mas aptos para viajar y otros son menos: “necesitas una batería grande, velocidad de carga rápida y un coche eficiente para que gaste lo mínimo. Hay coches que recuperan 300 kilómetros en menos 15 minutos. Y eso te permite viajar cono con un coche de combustión”. Pero otros coches no están pensados para viajar: “tienes que tener claro el objetivo con el que te compraste el vehículo”. Por supuesto puedes viajar con los coches más económicos, pero tendrás más contratiempos. Eso si, el ahorro frente a uno de combustión dice Lars, es importante, hasta 5.000 euros al año: “la inversión inicial puede parecer alta, pero a largo plazo ahorras”.

Antonio, tiene un MG4, uno de los eléctricos más básicos del mercado.

En 2017 compró un Tesla y hace 3 meses un MG4. El tesla es un vehículo de alta gama, un coche con mas autonomía en carretera y mas potencia de carga. Nos cuenta Antonio que: “me lo compre porque tenia su red de carga propia, y me daba seguridad en viajes largos por trabajo. Sin embargo el tema carga ha cambiado mucho en estos años, ahora la red es bastante amplia”.

Además del Tesla tiene un MG4, es uno de los coches eléctricos más básicos del mercado: “lo usamos normalmente para día a día, aunque también nos hemos ido con el de viaje a San Sebastián y Almería. Tiene menos autonomía y se tarda algo mas en los puntos de carga pero me permite hacer viajes largos”. La diferencia con el Tesla es que no cuenta con su propio navegador, pero como nos explica Antonio basta con usar una aplicación donde le indicas el tipo de coches que tienes, la batería con la que sales y la autonomía con la que quieres llegar a destino: “si le haces caso a la aplicación no hay problema ni susto”.

Para evitar cargadores saturados por otros vehículos, aconseja Antonio que no sólo hagamos caso de una aplicación, sino que miremos varias: “las aplicaciones nos suelen llevar a los puntos más conocidos, pero a 5 minutos de una que puede estar hasta arriba, te puedes encontrar otras totalmente vaciás”. En su caso, mira los viajes un día antes de realizarlo para poder elegir los sitios de carga que más le gustan.

Esta Semana Santa ha viajado hasta Almería con el MG4. Tuvo que hacer 3 paradas, la primera de 20 minutos, la segunda de algo más porque aprovecharon para cenar y la tercera parada fueron otros 10 minutos ya llegando a la provincia de Almeria.

Si, se pueden hacer viajes largos con coche eléctrico

Pero antes de empezar, debes saber que el viaje va a ser algo distinto a cuando lo has hecho con un coche de combustión. Los coches eléctrico tienen menos autonomía, hay que tener en cuenta que hay menos puntos de carga y que el tiempo que pasemos cargando será mayor que llenar el deposito de gasolina.

A la hora de ponernos al volante y hacer un largo recorrido, tenemos que tener en cuanta varias cuestiones, la autonomía del coche, la infraestructura para cargar, la potencia de la carga, el tiempo que va a hacer mientras viajamos y el tipo de batería. Como norma general un vehículo eléctrico almacena una energía entre 20 y 100 kWh, eso se traduce en una autonomía entre los 200 y los 600 kilómetros. A diferencia de un vehículo de combustión, un eléctrico consume más si circulamos a 120 km. Y si hace frio, lo más normal es que las baterías reduzcan su capacidad hasta un 20 por ciento.

Además, si vas a viajar con un coche eléctrico vas a tener que planificar dónde parar. A día de hoy no es posible hacer un viaje largo de una sola vez. En 2023 los puntos de carga crecieron un 41 por ciento, pero siguen siendo insuficientes. Y no te olvides que no todos los coches eléctricos tienen el mismo tipo de enchufe, así que no te van a valer todos los puntos que hay en la carretera.

¿Está España preparada para los coches eléctricos?

España cada vez más preparada, pero a día de hoy aún debe multiplicar por cinco su red de carga de alta potencia para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Los objetivos para España del Fit for 55 sobre el crecimiento que debe experimentar la infraestructura durante los próximos años son de 91.000 en 2025 y 610.000 en 2035. A día de hoy hay en España cerca de 30.000 puntos de carga, todavía estamos lejos de alcanzar nuestros objetivos. Tenemos que multiplicar por 3 los cargadores para alcanzar los 91.000 del año que viene.