La queja de una alto cargo de Irene Montero por ver Pretty Woman en televisión: "¿En serio?"

Beatriz Gimeno es la Directora del Instituto de las Mujeres y ha abierto un debate fruto de un mensaje que ha compartido en Twitter. Gimeno ha tuiteado lo siguiente: "¿En serio están poniendo Pretty Woman en Telecinco?", aseguraba (dejando entrever su malestar por este asunto). La línea argumental del film no le terminaría de convencer.

Un tweet que suma 375 retweets y 126 'likes'. La polémica viene por el estereotipo que se refleja en esa película. De ahí la queja de esta mujer, que dirige una institución dependiente a su vez del Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero.

Algunos tuiteros no se han 'cortado' y le han replicado. "Si algo que objetar sectaria, porque tú de feminista no tienes más que el sueldo del chiringuito del que cobras" o "No tengo tiempo de ver TV de pagar el autónomo, ¿De qué va esa película?" o "No sé no tengo para la luz", eran varios de la cantidad de mensajes que replicaban el mensaje lanzado por Beatriz Gimeno. De esta forma, le quitaban hierro al asunto, normalizando la emisión de la película en la parrilla nacional.

La institución que dirige Beatriz Gimeno, sufrió un cambio de nombre. De Instituto de la Mujer a Instituto de las Mujeres, algo que fue celebrado por Irene Montero: "Ya podemos anunciar que el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades pasa a llamarse Instituto de las Mujeres", decía Gimeno.

La emisión de Pretty Woman en España: se habría visto hasta 36 veces en la pequeña pantalla nacional

La cinta se habría emitido hasta 36 veces en nuestro país, siendo la cadena que más veces se ha emitido (19 veces). La última vez que se emitió, lideró la audiencia de su franja con un 13,9% y 1.797.000 espectadores.

No obstante, el mejor dato de audiencia que obtuvo 'Pretty Woman' fue en su estreno, allá por 1994, cuando reunió a un 55,6% de la audiencia y 9.223.000 espectadores. Un clásico del cine que permanece latente en la pequeña pantalla española, reuniendo a una cantidad relevante de personas en nuestro país.

La polémica sobre su argumento está servida, sobre todo, desde el ala 'feminista' del Gobierno. En esta ocasión, con Beatriz Gimeno, que depende de las decisiones y directrices de la ministra de Igualdad.