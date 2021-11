¿En qué países ha muerto más gente? El mundo llega a los cinco millones de fallecidos por covid

El mundo ha superado este martes los cinco millones de fallecidos confirmados por covid-19. Una pandemia que, a nivel global, parece haber remitido pero sigue causando graves estragos en muchas zonas del mapa. Se trata de una premisa que la ONU ha calificado de "vergüenza global". Y mientras tanto, muchos países siguen luchando contra la pandemia.

A nivel general hemos aprendido a gestionar el virus, todo ello con ayuda de las medidas de seguridad y de higiene pertinentes. La sensación de no saber qué está pasando y cómo poder afrontar un problema que no sabemos controlar, afortunadamente, nos ha ayudado a desarrollar herramientas mediante las que poder hacer frente a este virus. No obstante, cada día fallecen miles de personas en todo el mundo a causa del virus y sus familias deben llorar sus pérdidas. En muchos casos, sin poder despedirse de ellos.

Los países con más fallecidos por covid-19

Estados Unidos se posiciona como el país con mayor cantidad de fallecidos por coronavirus desde que comenzó la pandemia, que a día de hoy tiene notificadas 747.032 víctimas mortales, según los datos arrojados por Our World in Data. Eso sí, tenemos que señalar que es uno de los países con mayor cantidad de habitantes.

Brasil es el segundo país con mayor cantidad de fallecidos a causa del virus, que ha notificado 607.921 fallecidos. El tercer país es la India, con 458.879 decesos.

Destacamos precisamente este último caso: la India ha sido en los últimos meses uno de los países más golpeados por la pandemia, ya que a finales del mes de abril se habló de "emergencia internacional" en el país, cuando los ciudadanos se vieron obligados a quemar los cuerpos de los fallecidos en hogueras improvisada en las calles. Todo ello, sumado también a la falta de medios y suministros, y la gran cantidad de contagios diarios, hicieron que la India entrara en una grave crisis sanitaria sin precedentes.

Muy por debajo de estos tres países podemos encontrar los casos de Rusia, con 235.317 fallecidos, o Perú, con 200.275 decesos. Por debajo de la franja de los 200.000 fallecidos, están Indonesia (143.422 fallecidos); Reino Unido (141.097); Italia (132.119); Colombia (127.309) o Irán (126.454) entre los países con más fallecidos por covid-19.

No obstante, si observamos esta serie de cifras, no son tampoco representativas, ya que es necesario observarlas en proporción con la cantidad de habitantes de cada uno de los territorios.

Según los datos arrojados por Our World in Data, y viendo las estadísticas, si observamos la cantidad de fallecidos por cada millón de habitantes, podemos sorprendernos al encontrar, en primer lugar, a Perú, con 6.003,58 fallecidos por cada 1.000.000 de habitantes, que a raíz de la grave crisis sanitaria y las estadísticas que se manejan desde el país, se estudia la posibilidad de imponer restricciones a todas aquellas personas que todavía no han recibido la vacuna contra la covid-19.

"Sin ninguna duda, en la medida que vamos avanzando con la vacunación, vamos a ir señalando restricciones para los que no se vacunan", señaló el ministro de Salud, Hernando Cevallos, hace solo unos días.

Siguiendo la lista hacia abajo, podemos encontrar, en segundo lugar, a Bosnia y Herzegovina, con una incidencia de 3.556,66 fallecidos por cada 1.000.000 de habitantes, y Bulgaria, con 3.524,75 fallecidos.

Macedonia del Norte es otro de los países con mayor tasa de incidencia de fallecidos, con 3.430,71 fallecidos y Montenegro, con 3.354,82 fallecidos por cada millón de habitantes.

En este caso, España ocupa el puesto número 29 de la lista de incidencia, con 1.869,03 fallecidos por cada millón de habitantes.